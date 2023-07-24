Новых абонентов все больше. С переходом на газ жители Новой Деревни отмечают существенную экономию

В городском округе продолжаются работы по газификации частных домовладений. Жители, подключившие свои дома к газу, уже отмечают преимущества перехода на голубое топливо.

Мнением о положительных изменениях поделился Денис Егоров, который уже год проживает в Новой Деревне. До этого времени он использовал электрический котел, что сильно сказывалось на семейном бюджете.

– Уже существенно сократились расходы. А зимой, уверен, разница будет еще заметнее. Строительство дома завершили в прошлом году, и на каком-то этапе возникли трудности с подключением его к газу. Обратились в администрацию города, специалисты оперативно откликнулись, и вопрос решился достаточно быстро. Подали документы, и в течение трех недель нам компенсировали половину затрат на оборудование, – рассказал Денис Егоров, житель Новой Деревни.

Газификация городского округа является одним из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска и находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы выполняются при поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

После запуска второго пускового комплекса сетей газораспределения стремительно растет число новых абонентов и во Владимировке. Масштабное подключение в этом районе началось еще в прошлом году. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 3-й и 4-й пусковые комплексы, что также расширит возможности для подключения новых абонентов. Перечень земельных участков во Владимировке, где на сегодняшний день уже имеется техническая возможность газификации, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2575.

Напоминание

Одним из первоочередных этапов газификации является подготовка домовладения к приему газа. Она включает в себя установку внутридомового газового оборудования (котел, плита, счетчик) и прокладку газопровода внутри участка. Также в целях безопасности важно установить систему аварийного отключения и газоанализатор. Список компаний, в которые можно обратиться за проектированием и строительно-монтажными работами, размещен на портале министерства энергетики Сахалинской области https://minenergo.sakhalin.gov.ru/gasification/ustanov-gaz/. Специалисты рекомендуют начать процедуру одновременно с оформлением договора.

Жителям, которые в 2022 – 2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны для консультаций: 8 (4242) 49-63-33, 8-800-700-44-99. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru, единого оператора газификации https://connectgas.ru. Для подачи документов на догазификацию можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм газификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату.

Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Подробная информация о газификации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773.