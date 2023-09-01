Новый аэровокзал Южно-Сахалинска включен в список претендентов на звание главных достижений страны 21 века

На сайте «Достижения.рф» стартовало народное голосование за объекты со всей страны.

В списке представленных Сахалинской областью проектов – аэровокзал, Единая дальневосточная авиакомпания, «Карта сахалинца», «Горный воздух», самый большой на Дальнем Востоке аквапарк «Аква-сити», тепличные комплексы и нефтегазовые проекты.

– Из всех представленных Сахалинской областью достижений именно аэровокзал стал, пожалуй, наиболее знаковым. И дело не только в том, что он заработал относительно недавно. Для островного региона, жители которого связаны с материком преимущественно авиацией, он стал «воротами» в мир. Видят его те, кто летит в отпуска и командировки, и те, кто возвращается домой. Его удалось достроить и запустить несмотря ни на что. Не помешали этому ни санкции, ни порванные логистические цепочки, и сегодня он радует наших жителей и туристов. Его открытие – наш общий вклад в историю развития Сахалинской области, ведь он верой и правдой прослужит сахалинцам и курильчанам еще не одно десятилетие. Поэтому я призываю земляков поддержать наш аэровокзал на конкурсе, проголосовав за него, – отметил Валерий Лимаренко.

Поддержать аэровокзал Южно-Сахалинска на конкурсе, проголосовав за него, можно здесь. Голосование проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая стартовала по поручению Президента Владимира Путина. По словам главы государства, мероприятие призвано продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.

Проект «Россия – страна достижений» создан для тех, кто любит свою страну и интересуется её новейшей историей. Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом России.