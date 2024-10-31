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Новый асфальт до Шебунино

На участке 4 – 13 км автодороги регионального значения Невельск – Шебунино идёт замена дорожного покрытия.

За выполнением работ следит ГКУ «Управление Сахалинавтодор».

Сейчас подрядчик вынимает пучинистый грунт и заменяет его на уплотнённый щебень. Затем приступит к асфальтированию дороги.

Завершить работы планируют до 10 ноября.

Школьники за ремонтом мотоциклов

Несколько месяцев назад в Охе открыл свою мотошколу дипломированный тренер по мотокроссу Андрей Воронов.

Дети с увлечением меняют двигатели и бортируют колёса мототехники, учатся ею управлять и изучают правила дорожного движения.

Сейчас здесь занимаются около 70 школьников разных возрастов. Самому младшему всего 5 лет.

В планах у школы – обучать детей вождению и на легковом автомобиле. Но пока упор делают на двухколёсные байки.

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