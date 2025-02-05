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Новый циклон остановил движение практически на всех дорогах Сахалина

Фото Никиты Башмакова.

С вечера, 4 февраля остановилось движение всех видов транспорта  на участке региональной трассы от  Томари до села Ильинское. Для общественного транспорта ещё раньше закрылись участки Арсентьевка – Ильинское и Ильинское – Белинское. Не повезло пассажирам междугороднего маршрута Южно-Сахалинск-Углегорск – выехавший из областного центра во второй половине дня автобус вынужден был вернуться обратно.

Из-за усиления метели с раннего утра 5 февраля остановили движение всего транспорта между Арсентьевкой и Ильинским.  К началу дня трасса между областным центром и Охой закрыта вплоть до Взморья.

Также со вчерашнего вечера перекрыта дорога между селом Огоньки (Анивский район) и Невельском.

Отрезаны от внешнего мира окрестности областной столицы. Из-за сложных дорожных условий между Ново-Александровском и селом Старорусское прекращено движение автобусов между Южно-Сахалинском, Долинском и селом Быков Долинского района. Между Лиственичным и селом Охотское движение перекрыто для всего автотранспорта.  Жители Охотского и расположенного по трассе села Весточка на время оказались невыездными. Аналогичная картина на дороге между сёлами Троицкое и Новотроицкое.

На железной дороге отменены пригородные поезда Томари – Южно-Сахалинск, Холмск-Чехов. Остановлено железнодорожное сообщение  между Ново-Александровском и Христофоровкой.

По информации управления ГО и ЧС сильная метель и ветер на юге Сахалина сохранятся в течение всего дня.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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