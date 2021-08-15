Новый дом для «Скорой помощи». Эта служба будет координировать работу «неотложек» в регионе

Новое просторное здание площадью 13 тысяч квадратных метров на улице Бумажной строилось более двух лет. Специалисты обрели комфортные условия работы, а благодаря единой диспетчерской и современному оборудованию спасение человеческих жизней становится более эффективным.

В новом корпусе кроме производственных помещений – комнаты отдыха, душевые, столовая и даже спортивные залы. Здесь можно играть в настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, заниматься на беговых дорожках и велотренажерах. Причем тренироваться могут сотрудники не только скорой помощи, но и всех медицинских учреждений. Есть и просторный теплый гараж более чем на 20 машин, и ремонтная база. Теперь можно на месте провести техническое обслуживание и устранить неисправности автомобиля.

– Здоровье сахалинцев и курильчан – главный приоритет в нашей работе. Долгие годы скорая помощь ютилась в приспособленном здании, и, наконец, мы отмечаем переезд важнейшей медицинской службы в просторный трехэтажный дом. Для врачей скорой помощи спасать жизни – каждодневная работа, и это не высокие слова. Поэтому у наших фельдшеров, водителей, диспетчеров должны быть лучшие условия для труда и отдыха между вызовами, – сказал Валерий Лимаренко.

Впервые в регионе заработает единая диспетчерская, которая будет принимать вызовы по всей области. Пока она охватывает лишь Южно-Сахалинск и Аниву, но осенью должны подключиться все районы. От этого звена во многом зависит оперативность выездов медицинских бригад. Больше не придется ждать, когда освободится машина, прикрепленная к ЦРБ. Диспетчер сможет отправить на вызов любую свободную карету скорой помощи, даже если помощь требуется в соседнем районе.

В оперативном отделе специалисты в интерактивном режиме отслеживают, сколько машин находится на выезде и в ожидании, сколько времени затрачивается на путь и оказание помощи. Решение, кого назначить на вызов, принимается за секунды.

– По нормативам выезд со станции – незамедлительный, в течение одной-двух минут. Прибыть к пациенту бригада должна в течение 20 минут. Но у нас средний показатель – 14 минут, – рассказал фельдшер Евгений Смакотин.

Работу медицинских работников облегчают планшеты. Фельдшер получает вызов со всей необходимой информацией о пациенте. По приезду специалист добавляет диагноз, сведения о препаратах и медицинских манипуляциях, которые были применены. С помощью планшета также можно выбрать стационар, куда доставить пациента, и в медицинском учреждении уже готовятся к приему больного.

– Станция скорой помощи полностью оснащена необходимым оборудованием и медикаментами. У нас есть препараты на все экстренные случаи – анафилактический шок, отравление, острая сердечная недостаточность. Есть кардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для сердечно-легочной реанимации. Оно позволяет проводить массаж сердца без использования силы рук. Немногие регионы могут похвастать такой оснащенностью, – отметила фельдшер Анастасия Марина.

Как рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Салахутдинова, в новом здании также предусмотрены помещения для оказания амбулаторной помощи. Там же разместятся центр медицины катастроф и информационно-аналитический центр. Такая организация позволяет ускорить реагирование медиков не только на отдельные экстренные вызовы, но и оперативно приходить на помощь в чрезвычайных ситуациях.