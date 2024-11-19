Новый Дом культуры в селе Сокол назван именем ветерана Василия Калькаева

В селе Сокол появился новый центр притяжения для всех жителей. Здесь торжественно открыт новый Дом культуры имени Василия Калькаева. В зрительном зале на 100 мест будут проводить концерты, спектакли, кинопоказы и встречи. В ДК предусмотрели также аудитории для занятий танцами, вокалом и другими видами творчества.

В советское время в Соколе было несколько домов культуры, но все они закрылись. Много лет творческие коллективы ютились в сельской администрации, а праздники проводили на улице или в актовом зале школы. Новый Дом культуры построен с помощью областного и федерального финансирования по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Символическую красную ленту вместе с Натальей Хиценко перерезали министр сельского хозяйства и торговли островного региона Инна Паленко, председатель районного cобрания Галина Дворянинова и Валерий Калькаев – сын Василия Калькаева, в честь которого назван Дом культуры.

Имя ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина села и Сахалинской области Василия Калькаева новый Дом культуры получил по инициативе общественности. Василий Михайлович на протяжении 15 лет руководил совхозом «Соколовский». За эти годы предприятие стало одним из передовых сельхозпроизводителей в регионе. О председателе в селе осталась светлая память. Сегодня здесь живут его потомки.

Имя Василия Калькаева увековечено не только в названии учреждения. В фойе ему посвятили уголок. Здесь можно увидеть его фото разных лет, а на электронном информационном табло познакомиться с фактами его биографии.