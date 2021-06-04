Новый глубоководный порт появится на восточном побережье Сахалина

Соглашение о сотрудничестве в реализации масштабного инвестиционного проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

– Речь идет об инвестициях в десятки миллиардов рублей. Для нашего региона это очень позитивное событие. Новый порт – это масштабная стройка, крупный транспортный узел. В результате будут созданы сотни высококвалифицированных рабочих мест, появятся дополнительные источники бюджетных поступлений, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

В соответствии с решением Правительства России, которое утвердил Михаил Мишустин, многофункциональный грузовой район будет построен в заливе Терпения Охотского моря, в окрестностях села Новое Макаровского района. На первом этапе терминал в год будет обрабатывать 5 миллионов тонн угля, 2,8 миллиона тонн газового конденсата, 5,5 миллиона тонн нефти, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Новый порт окажет серьезное положительное влияние на экономику Сахалинской области, поэтому мы рассчитываем, что правительство региона поможет нам преодолеть различные административные барьеры. В рамках проекта появится более 400 новых рабочих мест, и при наборе персонала предпочтение будет отдаваться жителям области, которые обладают необходимыми компетенциями, – отметил генеральный директор компании «Многофункциональный грузовой район» Алексей Ферт.

На будущий объект будет распространен льготный режим налогообложения в рамках территории опережающего развития «Южная», которую планируется расширить.