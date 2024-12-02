Новый корпус консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске позволил разрешить многолетние проблемы пациентов

Туда, в новые помещения, два месяца назад переехал дневной стационар – одно из крупнейших подразделений медучреждения.

Ежедневно здесь проходят курсовое лечение десятки человек. Люди сразу же почувствовали разницу – просторные помещения, отсутствие толчеи… Чтобы помощь была наиболее эффективна, на одном этаже со стационаром разместилось и физиотерапевтическое отделение. Удобство для медиков и пациентов налицо. За два месяца в новом помещении дневного стационара помощь получили 400 человек.

А до этого в течение 25 лет отделение физиотерапии размещалось в здании поликлиники № 1 областного центра. Разрозненное существование двух взаимодействующих служб имело очевидные минусы – приходишь на процедуры в один корпус, потом продолжаешь их в другом.

– Все знают, какой была первая поликлиника. Маленькая, устаревшая. Сейчас мы переехали в совершенно новые условия, с новой аппаратурой. У меня никогда не было такого кабинета, а ведь условия создают настроение. Здесь проходит большая часть жизни, и важно, что теперь она проходит в благоприятной обстановке, – рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением Светлана Комнацкая.

В отделении применяют методы магнито- и лазеротерапии, широко представлены УВЧ, кварцевая и ультразвуковая терапия и пр. Все процедуры проводятся бесплатно, по полису ОМС.

Ещё один шаг к доступности медицинской помощи сахалинцам – более широкое подключение к лечебному процессу негосударственных клиник, в частности, железнодорожной. Она стала одним из ключевых партнёров нашей страховой медицины. Если узкие специалисты государственных медучреждений сильно загружены, то их пациентов возьмёт на себя ведомственная клиника РЖД. Их примут по полису ОМС, то есть совершенно бесплатно. По аналогичной модели работает и медицинский центр «Медскан».

Такую схему выстроили в областном минздраве после поручения губернатора области повысить доступность медицинской помощи, ликвидировать очередь к узким специалистам.

– По данным областного медицинского ин­фор­мационно-ана­ли­ти­ческого центра, ранее в листах ожидания к узким специалистам было 1,5 тысячи человек со всей области. С помощью негосударственных клиник были разгружены листы ожидания по УЗИ, эндоскопическим исследованиям, урологии и гинекологии. Остаётся часть людей – их немного, около 40 человек, – которые хотят к конкретным специалистам. Как только у докторов появляются окошки, к ним сразу же записывают пациентов, – рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области Мария Ульянова.

Кроме того, недавно правительство региона выделило дополнительные 200 млн рублей на лекарства для льготников, поскольку спрос увеличился на треть. Поставки первых партий в регион уже начались. Это сердечно-сосудистые, эндокринные и другие препараты. Общий перечень составляет сотни медикаментов, которые завозятся к нам для обеспечения льготных категорий.

По словам заместителя министра здравоохранения области Дениса Фролова, увеличение спроса на льготные лекарства стало следствием возросшей сознательности граждан и работы медицинских администраторов.

Ежегодно на обеспечение пациентов льготными препаратами выделяется 1,3 млрд рублей из регионального бюджета. В 2025-м сумма будет увеличена до 1,5 млрд рублей.

Антон СМОЛЯКОВ.

Только цифры

48,8 млрд рублей выделено в этом году на медицинскую сферу региона, из них 30,3 млрд – из областного бюджета.

Справка

Пациенты, которым срочно требуются медикаменты, могут обращаться к своему медицинскому администратору по единому номеру 8 (950) 300-65-00. Если вы забыли добавочный номер, узнать его можно на 1-300. Оператор контакт-центра примет звонок и передаст обращение медицинскому администратору.

Кстати

В областной реабилитационный центр поступило новое оборудование – современные аппараты и кресла-каталки для восстановления. Одна из новинок – роботизированный тренажёр-велоэргометр с функциональной электрической стимуляцией. С его помощью можно разрабатывать и верхние, и нижние конечности. Тренировки назначаются пациентам после инсультов, инфарктов, тяжёлых ранений. Помощь в центре получают люди после перенесённых тяжёлых заболеваний, а также участники СВО. Специалисты этого учреждения ежедневно принимают до 100 островитян, каждый получает восстановительное лечение по индивидуальной программе. В этом году поступило 103 единицы оборудования, ещё 13 запланировано на следующий год.