Новый корпус реабилитационного центра для инвалидов построят на Сахалине

Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов будет расширен благодаря строительству дополнительного корпуса. Здания будут соединены отапливаемым надземным переходом, сообщается на сайте «Ростендер».

В новом корпусе разместят 61 человека с круглосуточным пребыванием. Здание будет включать в себя приемное помещение, отделение по профилю «анестезиология и реаниматология» с палатой на шесть коек, а также стационарное отделение медицинской реабилитации на 55 коек.

Строительство корпуса обойдется в 416,7 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу мая следующего года.

Областной реабилитационный центр расположен в Южно-Сахалинске, состоит из семи соединенных блоков. В здании есть пищеблок с обеденным залом, административные помещения, палаты, фито-бар, процедурная, ингаляторий, залы и кабинеты лечебной физкультуры, консультации врачей, подводного массажа, выпуска изданий для слепых, эрготерапии, иглорефлексотерапии. Имеются тренажерный, компьютерный залы, студия звукозаписи, бассейн и другие оздоровительные и развлекательные помещения. Общая вместимость стационарного отделения на сегодняшний день составляет 27 человек. Услугами дневного стационара могут воспользоваться до 117 человек в месяц.

(ТАСС).