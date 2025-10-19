Новый легкоатлетический манеж на Сахалине открыли всероссийскими соревнованиями

Всероссийские соревнования по легкой атлетике стартовали в новом легкоатлетическом манеже в Южно-Сахалинске. Более 170 юношей и девушек в возрасте до 16 и до 18 лет из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей соревнуются за медали всех достоинств.

На церемонии открытия присутствовали олимпийская чемпионка и вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

— Впервые в истории сахалинского спорта наши легкоатлеты получают возможность развиваться на новом легкоатлетическом манеже. В условиях санкций и ковида было приложено много усилий, чтобы достроить объект. Сегодня все причастные к строительству манежа заложили крепкий фундамент, чтобы будущее поколение становилось сильным и добивалось высоких рекордов рекордов! — отметил Андрей Хапочкин.

В первый день атлеты состязались в беге на 60, 400, 1500 метров, беге на 2000 метров с препятствиями, тройном прыжке и прыжках в высоту.

Спортсмен из Приморского края Иван Сергеев поделился своими впечатлениями от манежа после забега на 60 метров в категории U18:

— Легкоатлетический манеж мне очень нравится. Хорошо, что на Дальнем Востоке открылся такой замечательный объект! Я занимаюсь легкой атлетикой уже пять лет. На коротких дистанциях я показываю лучший результат, в основном на 60, 100 и 200 метрах. Хочу пожелать начинающим спортсменам верить в себя и никогда не сдаваться!- сказал он.

Соревнования продлятся 19 октября. Начало в 10.00. Вход свободный.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на платформе sakhticket.ru. После регистрации на электронную почту поступит билет, который нужно будет предъявить на входе.