Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске впервые принял всероссийские соревнования

В Южно-Сахалинске открылся новый легкоатлетический манеж. 18 – 19 октября здесь впервые прошли соревнования всероссийского уровня по шести дисциплинам.

Спортивный комплекс расположен у пересечения улиц Больничной и Горького. В нём есть всё необходимое для проведения тренировок и соревнований высокого уровня. Обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две – по 100 метров. Есть отдельные секции для толкания ядра, метания копья, прыжков в длину и высоту. Созданы условия для спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями здоровья. На трибунах могут разместиться до 400 болельщиков.

– Новый манеж – это вклад в будущее наших спортсменов. Благодаря подобным объектам международного уровня островной регион обретает статус спортивного центра Дальнего Востока. Считаю, спорт и активный образ жизни должны быть доступными каждому жителю области. Поэтому в манеже будут работать различные секции для всех желающих. А в дальнейшем на территории вокруг объекта появятся зоны для прогулок и занятий физической культурой, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

До конца этого года в легкоатлетическом манеже пройдут ещё одни всероссийские соревнования. На 2026 год запланированы 22 мероприятия с участием спортсменов из разных регионов страны.

В перспективе комплекс может стать местом проведения культурно-массовых мероприятий. Основная арена может трансформироваться в просторный зал на 4000 зрителей с временной сценой, сообщила пресс-служба правительства области.

Наши легкоатлеты показали выдающиеся результаты

Команда Сахалинской области успешно выступила на всероссийских состязаниях по лёгкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования завершились в новом легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска с участием 170 атлетов из восьми регионов Дальнего Востока и Сибири.

Островные спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 37 наград различного достоинства. В активе региональной сборной 13 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Молодые атлеты состязались в беговых дисциплинах, прыжках и толкании ядра.

Организаторы и гости турнира отметили высокий уровень проведения мероприятия и подготовки островных атлетов. По их словам, современный манеж является лучшим на Дальнем Востоке и даёт возможность круглогодично готовить спортсменов к всероссийским стартам.

По теме: