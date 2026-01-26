Вторник, 27 января, 2026
Новый  маршрут

Автобус «тройка» не всегда ходил через весь город прямо по пр. Мира. Жители Южно-Сахалинска ещё много-много лет назад предлагали соединить Коммунистический проспект с ул. Сахалинской каким-то маршрутом, чтобы не тратить время на крюк через ул. Ленина. Зачем ехать лишних пять остановок, если можно попасть в северную часть города, обустроив одну – по пр. Мира перед Сахалинской?

Но долгое время на эти просьбы не реагировали. Зато, когда новый маршрут ввели, он оказался очень востребованным. И сегодня многим хотелось бы, чтобы «тройка» ходила чаще.

В северной части Южно-Сахалинска за последние годы выросли новые микрорайоны, населения прибавилось. И автобусов надо бы здесь побольше.

Отсюда в центр идут четыре городских маршрута, «тройка» едет по пр. Мира, а остальные: № 4, 34 и 63 – сворачивают направо и движутся на ул. Ленина, а вот налево не идёт ни один автобус. Если кому-то надо на ул. Комсомольскую или на ул. Горького, ему нужно пересаживаться на Сахалинской или делать большой крюк на маршруте

№ 34. А нельзя ли пустить налево новый маршрут, чтобы, например, от травматологической поликлиники доехать в район городской больницы на одном автобусе, без пересадок и довольно быстро?

Естественно, что и с юга на север должен идти автобус по тому же маршруту.

Сергей Нечаев, г. Южно-Сахалинск.

 

