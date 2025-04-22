Новый механизм обеспечения лекарствами льготных категорий пациентов показывает позитивные результаты

Препаратов, которые находятся на аптечных складах Сахалина, хватит как минимум на три месяца. По сведениям регионального министерства здравоохранения, снижается число обращений от людей, не получивших льготные медикаменты.

Модернизированный механизм снабжения (по сути – новый стандарт) стал действовать с 1 апреля, инициатива его внедрения принадлежит губернатору Валерию Лимаренко. Сейчас поставки нужных конкретным людям лекарств идут еженедельно, весь процесс контролирует специально созданный центр мониторинга по обеспечению льготными препаратами. Если врач выписывает рецепт, лекарственные средства ставятся в аптечной сети на бронь, она держится три дня.

Тем не менее глава области ещё раз напомнил: хотя инновационный механизм показал свою эффективность, кое-где необходимо его доработать и системно решить вопрос. Поэтому ситуация находится на его личном контроле. Об этом шёл разговор Валерия Лимаренко с сотрудниками центра мониторинга, который он недавно посетил.

Задача на ближайшее время – отработать лист ожидания в кратчайшие сроки. Сейчас в нём по разным причинам 80 человек. К примеру, один из пациентов в Макарове ждал доставки медикаментов из областного центра.

Губернатор установил контрольные сроки: пациентов из Южно-Сахалинска и ближайших районов должны обеспечивать лекарствами в течение суток, из центральных районов – в течение двух, для северных районов и Курильских островов срок может быть немного увеличен в связи с транспортной логистикой.

– Мы начали, образно говоря, с конца и стали обеспечивать больных в ручном режиме. Теперь нужно убирать брак в процессе закупок препаратов, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Мы договорились, что у нас будут безобъёмные контракты. Идеальный вариант – закупать столько, сколько нужно людям из льготных категорий. Мы на стороне пациентов во всём. К примеру, если человек не успевает забрать лекарства за три дня, мы увеличим этот срок до пяти дней, чтобы у всех точно была возможность дойти до аптеки.

Новый механизм обеспечения льготными медикаментами дал врачам доступ к единой базе препаратов, куда вошли все аптечные склады и аптеки региона. Раньше такой возможности отследить наличие лекарств не было. Если нужного препарата нет в аптеке, куда человек обратился, его привозят либо с соседней точки, либо с частного склада, либо заменяют его на аналог. На особом контроле островного минздрава сегодня 7 наименований. Вместе с государственной аптечной сетью «Фармация» там решают вопрос как доставить нужные лекарства срочными рейсами. На этой неделе, как сообщил Владимир Ющук, заместитель председателя правительства области, ожидается поставка тест-полосок для диабетиков «Джимейт».

Новые полномочия получили и проводники здоровья – в медицинской информационной системе для них открылась возможность следить за выпиской рецептов.

– Если раньше мы слышали о проблеме только от подопечных, ходили узнавать всё в поликлинику, то теперь этого не нужно, всё видно в программе. Таким образом, мы сейчас на шаг впереди, – отметила куратор проводников здоровья по направлению «онкология» Валерия Фигурина.

Внедрение нового механизма для льготников и доступ к базе данных медиков наряду с волонтёрами позволяет устранить одну из главных причин сбоев с нужными препаратами – человеческий фактор. Как показал анализ ситуации, проведённый областным минздравом, задержки возникали в основном из-за

оценки потребности, проведённой «на глазок», несвоевременно сформированных закупок, формально выписанных рецептов и отсутствия взаимодействия между лечебными учреждениями и аптеками.

Медработники вместе с фармацевтами пообещали, что не будут останавливаться на достигнутом, к работе будет подключаться искусственный интеллект. Всё это сделает медицинскую помощь ещё более доступной и эффективной. Тем более что Сахалин и Курилы по итогам 2024 года заняли первое место в стране по доступности медицины.

По словам Валерия Лимаренко, в каждом случае несвоевременного закрытия льготных рецептов будут находить и наказывать виновных, вплоть до увольнения.

Сергей РЯБОВ.

Возьмите на заметку

Со списком категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Сахалинской области https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Памятка для граждан о возможности получения льготных лекарственных препаратов».

Справка

В центр мониторинга обеспечения льготными лекарственными препаратами входят представители регионального минздрава, областного медицинского информационно-аналитического центра и аптечной сети «Фармация».