Новый облик. Более 1100 дворов отремонтируют в этом году на Сахалине и Курилах

Работы по капитальному и текущему ремонту придомовых территорий будут выполнены во всех районах островного региона.

Планируется привести в порядок более 1100 дворов. Кроме того, почти в три раза необходимо нарастить объемы ремонта подъездов – новый облик должны получить как минимум 2 тысячи объектов общего пользования.

– В этом году нам повезло с погодой, поэтому работы нужно начинать раньше обычного. Это даст отличную возможность превзойти показатели прошлого года, – подчеркнул глава региона Валерий Лимаренко в ходе заседания областного правительства.

Капитальный ремонт выполнят почти на 100 придомовых территориях островного региона – за счет региональных и федеральных средств. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, установят игровые и спортивные объекты, предусмотрят зеленые зоны. Набор оборудования определят индивидуально для каждого пространства. В остальных дворах проведут текущие работы. Заявки на устранение дефектов – ям и трещин – принимаются в том числе через приложение «Острова.65», сообщила пресс-служба правительства области.

Ирина НОВИКОВА.