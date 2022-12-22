Новый облик сквера

20 общественных пространств благоустроят на Сахалине и Курилах в 2023 году.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Новый облик получат скверы, пешеходные зоны и парки, которые выбрали жители Сахалинской области в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства, прошедшего весной текущего года.

Благодаря высокой активности жителей Томаринского и Макаровского районов здесь благоустроят не одну, а по две территории. В Макарове это сквер «Без пяти семь» и «Ленинградский сквер», в Томаринском – сквер в селе Красногорск и привокзальная площадь в селе Ильинское.

В перечень территорий-победителей вошли смотровая площадка «Курильская вершина» в Курильске, в Южно-Курильске парк Победы, зоны отдыха в Ногликах и Долинске, входные группы на въезде в Аниву и Тымовское. Полный список размещен на сайте министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды».