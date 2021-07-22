Новый проект «Советского Сахалина» «Воспетые острова». Представляем музыкальную коллекцию песен о Сахалине и Курилах

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни! Будем их слушать и оценивать вместе.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о пребывании Валентины Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе песни о Сахалине.

Сегодня публикуем очередной материал.

В ритме «Сахалинского вальса»

Южносахалинец Андрей Чубич прожил короткую, но яркую жизнь длиной в 55 лет, 45 из них он посвятил островной земле. Признанием ей в любви стали не только поэтические сборники «Паруса» и «Паруса и причалы», но и песни. Одну из них – «Сахалинский вальс» – даже называют неофициальным гимном региона.

Однако автор текста и музыки не собирался дебютировать в столь серьезном жанре музыкального искусства. Его вальс – это лирика, она выплеснулась из души и нашла отклик у слушателей.

Первой исполнительницей песни стала жена Евгения, преподаватель по вокалу южно-сахалинской центральной детской музыкальной школы. А первую аранжировку песни выполнил сын Роман, скрипач с консерваторским образованием.

Однажды делегация островного правительства встречалась в Москве с главным военным дирижером России, заслуженным деятелем культуры и искусств, композитором Валерием Халиловым. (Его и военных оркестрантов с нашей областью с 2009 года связывала дружба и международные фестивали духовой музыки «Спасская башня на Сахалине»). Так вот, в качестве презента генерал-лейтенанту вручили книжку стихов Андрея Чубича «Паруса и причалы», посвященную 65-летию островного региона в его нынешних границах.

Халилову понравились текст и ноты «Сахалинского вальса». Несмотря на чрезвычайную занятость, Валерий Михайлович сделал аранжировку, а солист симфонического оркестра министерства обороны Евгений Воробьев исполнил эту песню.

На студии звукозаписи Центрального оркестра министерства обороны России вышел DVD. Уникальный диск оформили в романтическом стиле и передали автору. Андрей Чубич рассказывал, что испытал радостный шок от высоты признания. Для него оно стало полной неожиданностью.

Накануне очередного фестиваля «Спасская башня на Сахалине» Валерий Халилов проводил пресс-конференцию. У него спросили: прозвучит ли на концертах песня Андрея Чубича? На что генерал-лейтенант ответил: в этот раз солист Евгений Воробьев не смог прилететь в Южно-Сахалинск, но в следующем году выступит обязательно.

К сожалению, планы не сбылись. 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе над Черным морем Валерий Халилов погиб вместе с артистами ансамбля имени Александрова, летевшими с концертами в Сирию. А тремя месяцами позже окончился жизненный путь Андрея Чубича. О себе он оставил такую «визитку» в интернете:

«Родился на Колыме и до десяти лет жил на двух золотодобывающих приисках.

Некоторое время учился в Магадане, школах Южно-Сахалинска, Невельской мореходке, служил в Вооруженных силах на суше и на море. Работал водителем, электромонтажником. Учился в институте связи. Трудился на предприятиях севера и юга Сахалина. В настоящее время место работы – управление зданиями правительства области.

Первые публикации – в «Молодой гвардии» с благословения незабвенного Андрея Губера. В начале 1980-х – участник областных семинаров молодых писателей.

Печатался в островной периодике, литературных альманахах «Сахалин», «Литературной газете». Автор поэтических сборников, а также песен сахалинской тематики».

Вальс Андрея Чубича вошел в коллекцию нашего проекта «Воспетые острова» как одна из музыкальных визитных карточек Сахалина с интересной историей. Но этим же автором написаны еще и такие композиции, как «Восьмое чудо света» и «Возвращение». За последнюю на конкурсе «Песни Сахалину-2016» Андрей Чубич получил диплом лауреата I степени.

Людмила Степанец.