Новый программно-аппаратный комплекс сэкономит время жителям двух сел в Поронайском районе и сбережет их здоровье

Объяснение простое – там в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) сел Гастелло и Леонидово появился комплекс с говорящим названием «Умный ФАП». Он позволит лишний раз не ездить в райцентр чтобы пройти базовую диагностику, а сделать ее по месту жительства.

В каждом из этих комплексов – ноутбук, электрокардиограф, тонометр, анализатор крови, аппарат измерения холестерина и другое оборудование.

Как сообщили в правительстве регионами, за последние два года такими смарт-кейсами на Сахалине и Курилах обеспечили уже 23 ФАПа. Совсем недавно, в середине ноября два таких высокотехнологичных диагноста пополнили арсенал двух ФАПов Южно-Курильского района. Вскоре в этот список добавится село Матросово Макаровского муниципалитета. В рамках нацпроекта по улучшению инфраструктуры здравоохранения там сейчас возводят и новое здание для фельдшерско-акушерского пункта.

Владимир ПАВЛОВ.