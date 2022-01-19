Новый штамм коронавируса вызывает опасения сахалинских медиков

В регионе мобилизуют систему здравоохранения, готовясь к появлению омикрона. Накануне глава Всемирной организации здравоохранения заявил о стремительном распространении нового штамма по планете. Ежедневно его выявляют и в российских регионах, первые случаи зарегистрированы на Дальнем Востоке.

В Сахалинской области до 60 процентов всех заболевших коронавирусом приходится на возрастную группу 29-45 лет. Такие данные были зафиксированы во время новогодних праздников, случаи продолжают выявлять среди всего количества положительных тестов на особо опасную инфекцию.

– Заболевание проходит наиболее ярко, напоминает грипп, высокая температура держится от 5 до 10 дней и больше. Учитывая распространение нового штамма коронавируса омикрон, я с большей степенью вероятности могу сказать, что мы видим клиническую картину этого штамма.

Официального подтверждения еще нет. Все пробы мы отправляем на центральные базы, поэтому задержки в подтверждении возможны. Так было и с появлением штамма дельта. Мы, инфекционисты, ориентируемся на клиническую картину.

Но какой бы легкий или тяжелый штамм коронавируса не был, всегда будет уязвимая группа населения, для которой он будет смертельно опасен, – рассказала главный инфекционист Сахалинской области Оксана Солонина.

По словам специалиста, молодые группы населения менее привиты от коронавируса. Однако они общаются с большими массами людей, а значит, и распространённость штамма увеличивается.

Каждый заболевший омикроном может заразить одномоментно более 10 человек, другими штаммами – двух-трех. Взрыв заболеваемости может дать большую нагрузку на медицинские учреждения. А это грозит введением новых ограничительных мер. Поэтому для предотвращения взрывной заболеваемости важно привиться. Тем, кто ранее защитил себя от опасной инфекции, – ревакцинироваться по прошествии 6 месяцев.

– В Сахалинской области имеется достаточный запас коек. При необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности. Также принимаем меры по лекарственному обеспечению, бесперебойной подаче кислорода. Но не нужно доводить ситуацию до тяжелого состояния, когда можно минимизировать риски и вовремя принять меры по защите своего здоровья и своих близких, сделать прививку, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Официально эффективность «Спутник V» доказана во многих странах, в том числе в Аргентине, Италии, Австралии. Вакцина помогает предотвратить тяжелые последствия заболевания. Сделать прививку можно в поликлинике или в мобильном пункте. Расписание работы пунктов вакцинации размещено на официальных сайтах и в аккаунтах социальных сетей медицинских учреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.