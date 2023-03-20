Новый статус на дороге и тротуаре. Любителей езды на моноколесах могут оштрафовать

Растущая армия любителей езды на гироскутерах, моноколесах, самокатах и пр. готовится к скорому сходу снега, чтобы расчехлить своих коней. Для меня, как и для большинства автомобилистов, это повод морально подготовиться к неожиданностям – вроде выскакивания гироскутера на обочину.

С нового сезона весь этот контингент будет кататься уже в новом статусе. Как это отразится на них и на дорожной безопасности в целом – я и попытался разобраться как корреспондент «Советского Сахалина».

С начала нынешней весны весь упомянутый транспорт (средства индивидуальной мобильности, или СИМы) внесен в Правила дорожного движения. Это значит, что на них будут распространяться требования, которые предъявляются к участникам дорожного движения, – ведь теперь Правила относят их к водителям. Раньше разъезжающие на СИМ «зависали» где-то между пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. Хотя у некоторых таких дорожных гаджетов скорость могла достигать 60 км/ч. Теперь же их скорость на тротуарах не должна быть выше 25 км/ч, масса – не больше 35 кг. Двигаться вместе с велосипедистами они смогут по правому краю проезжей части со скоростью не более 60 км/ч.

Правда, это относится только к тем, кто достиг 14 лет. Те, кто младше, могут ездить только по тротуарам и велопешеходным дорожкам. Пересекать пешеходный переход все, независимо от возраста, должны только спешившись. При плохой видимости на СИМ должны быть включены фары или фонари, либо водитель должен иметь одежду со светоотражающими полосами.

Наконец, обладатели СИМов, получившие статус водителей, будут платить штрафы за нарушение дорожных правил согласно Кодексу об административных правонарушениях. В том числе и за нетрезвую езду, причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Можно предположить, что протоколов по ДТП с участием СИМ скоро станет больше. Но одними только запретительными мерами порядок не наведешь, подчеркивает директор некоммерческого партнерства «Обеспечение безопасности дорожного движения», председатель общественного совета при УМВД области Денис Адылов.

– Считаю, здесь должны сказать свое слово не только органы ГИБДД, но и органы местного самоуправления, – говорит он. – Они должны определиться, где и как стоит изменить организацию дорожного движения с учетом езды на средствах индивидуальной мобильности. Это разметка, понижение бордюров, дорожные знаки. Можно посмотреть опыт других регионов. В Москве, считаю, нашли хорошее решение – там на территории бизнес-центров на автомобилях заезжать нельзя, на СИМах можно. До наступления теплого сезона надо определиться – нужны ли в общественных местах, где будут появляться СИМы, дополнительные камеры видеонаблюдения. Если да, то их разумно оснастить системами искусственного интеллекта, чтобы распознавать лица. Регион может помочь где-то финансами, где-то методическими рекомендациями.

По мнению Адылова, органам местного самоуправления можно передать полномочия либо их часть по составлению протоколов на нарушителей-симеров.

Экспертов и общественников беспокоит и такое обстоятельство – что делать, если самокатчик скроется с места ДТП? Как выявлять пьяных «за рулем» СИМ – только после ДТП или по-другому? Еще один момент: пока нет ясности, нужно ли признавать СИМы источником повышенной опасности, как уже привычный нам транспорт. Внести их в этот список невозможно, пока нет статистики ДТП с участием симеров.

Поэтому пока зависает вопрос с регистрацией моноколес, гироскутеров, электросамокатов и пр. Поскольку СИМы еще не регистрируют, непросто будет находить их владельцев.

Все это заставляет пристальнее посмотреть на организацию движения на велопешеходных дорожках, чтобы найти компромисс прав велосипедиста, симера и пешехода.

– Пробелы подобного плана неизбежны, но игнорировать рост количества СИМ и их сторонников никак нельзя, – отметил Денис Адылов.

– Для того, чтобы не допустить хаоса на дорогах, нужно действовать синхронно. Предусматривать полосы для СИМов на новых участках улично-дорожной сети или при реконструкции старых. Обучить навыкам управления и вообще прививать правовую культуру. Чтобы наказание за ту же пьяную езду на СИМ не казалось ерундой. Чтобы теория шла рука об руку с практикой.

Владимир ПАВЛОВ.

КСТАТИ

Экспертов и общественников беспокоит и такое обстоятельство: что делать, если самокатчик скроется с места ДТП? Как выявлять пьяных «за рулем» СИМ – только после ДТП или по-другому?