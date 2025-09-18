Новый участок для рыбалки открыли в Смирныховском районе

На реке Хой открыли ещё одну точку любительского рыболовства, где рыбаки могут попытать счастье в ловле кеты и кижуча.

Место вылова расположено на участке протяжённостью от 0,3 километра от устья реки до отметки в 1 километр в направлении верховья. Ограничения по продолжительности добычи лососевых действуют до конца сентября текущего года.

Министр по рыболовству региона Иван Радченко отметил, что открытие дополнительных участков вызвано повышенным интересом сахалинцев к такому виду досуга. Благодаря появлению нового места рыбаки получат больше возможностей для приятного времяпрепровождения на природе.

Путёвки можно заказать через мобильное приложение «Острова 65». Правила и ограничения на конкретном участке можно узнать на официальном сайте министерства по рыболовству, воспользовавшись картой сервиса 2ГИС или через чат-бот в Telegram @SakhalinMinRybaBot.

Наталья ДЕСЯТОВА.