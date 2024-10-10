Новый учебник истории островной области поступит на Сахалин в мае

Рукопись и оригинал-макет издания уже направлены в Москву.

Как сообщила «Советскому Сахалину» кандидат филологических наук, завкафедрой гуманитарных дисциплин регионального института развития образования Зильфира Батырова, в школьных библиотеках сейчас можно видеть учебники краеведческой направленности, увидевшие свет ещё во второй половине прошлого века. Теперь подготовлен к печати совершенно новый учебник со свежими данными и иллюстрациями.

Три тома – три учебника: для 5, 6, 7 классов. Их авторы – сахалинцы, кандидаты исторических наук: доцент СахГУ Вячеслав Грищенко, завотделом областного краеведческого музея Юлия Дин и член совета регионального отделения Российского исторического общества, замдиректора по научно-исследовательской работе и развитию областного краеведческого музея Виктор Щеглов.

На днях рабочая группа рассмотрела и утвердила макет будущего издания: его обложку, подборку иллюстраций. Рукопись была утверждена ранее. Следующий этап – рассмотрение предоставленных материалов в федеральном министерстве просвещения, после чего учебник отправится в печать.

– Со следующего 2025/2026 учебного года в школьную программу по истории будут включены часы на изучение истории региона. Так что новый учебник сразу будет запущен в работу. Кроме того, в помощь учителю есть и другая литература, например, учебное пособие «Историческое краеведение для обучающихся 6 – 10-х классов», разработанное сотрудниками кафедры российской и всеобщей истории СахГУ, – говорит Зильфира Батырова.

К 1 сентября следующего года новые учебники должны поступить во все школы островного региона.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото: Министерство образования Сахалинской области.