Вторник, 20 января, 2026
Домой Из почты "Совсаха"

Новый виток

Пенсионеры ещё не получили индексированную пенсию, а цены с января уже кое-где выросли. По идее, индексацию нужно делать дважды в год: в июле, когда дорожают коммунальные услуги, и перед Новым годом, когда торговля поднимает цены на всё и вся и продолжает это делать в январе.

В первых числах нового года делала покупки в дискаунтере «Маяк», что расположен у ТЭЦ-1. Там всегда продавался дешёвый весовой стиральный порошок – смесь из повреждённых пакетов. Взяла пакет и на этот раз, на нём стояла цена что-то около 360 рублей. Но на кассе за него пробили 780 руб. Оказалось, цену на порошок подняли, внесли в компьютер, а в торговом зале товар стоял по старой цене, и подорожал порошок более чем в два раза.

Зашла в магазин для дачников, спросила, оформили ли каталоги семян.  Ответили: пока нет, потому что переписывают ценники. Естественно, в сторону увеличения. На рынке «Янтарь» белый хлеб в магазине от фирмы «Династия» подорожал на 10 рублей. А в промтоварном отделе увидела, что краска для волос взлетела в цене почти на 14%.

Это только несколько примеров. И было это только в начале января…

Ольга Куценко, г. Южно-Сахалинск.

По теме:

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области проиндексировало пенсии более 140 тысячам пенсионеров региона

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ