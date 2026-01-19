Новый виток

Пенсионеры ещё не получили индексированную пенсию, а цены с января уже кое-где выросли. По идее, индексацию нужно делать дважды в год: в июле, когда дорожают коммунальные услуги, и перед Новым годом, когда торговля поднимает цены на всё и вся и продолжает это делать в январе.

В первых числах нового года делала покупки в дискаунтере «Маяк», что расположен у ТЭЦ-1. Там всегда продавался дешёвый весовой стиральный порошок – смесь из повреждённых пакетов. Взяла пакет и на этот раз, на нём стояла цена что-то около 360 рублей. Но на кассе за него пробили 780 руб. Оказалось, цену на порошок подняли, внесли в компьютер, а в торговом зале товар стоял по старой цене, и подорожал порошок более чем в два раза.

Зашла в магазин для дачников, спросила, оформили ли каталоги семян. Ответили: пока нет, потому что переписывают ценники. Естественно, в сторону увеличения. На рынке «Янтарь» белый хлеб в магазине от фирмы «Династия» подорожал на 10 рублей. А в промтоварном отделе увидела, что краска для волос взлетела в цене почти на 14%.

Это только несколько примеров. И было это только в начале января…

Ольга Куценко, г. Южно-Сахалинск.

По теме: