Новый жилой комплекс. Квартиры по льготному кредиту

130 молодых сахалинских семей отметят новоселье благодаря «Дальневосточной ипотеке». В сентябре ключи от комфортабельных квартир в новом доме получат жители областного центра, участвующие в программе льготного кредитования. Возведение многоэтажки завершается на улице Комсомольской. Ход комплексной застройки во время традиционного субботнего объезда проверил губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в новом доме – 370 квартир. Большая их часть будет сдана под ключ. В них проведены электричество, вода и отопление, установлены подвесные потолки. Осталось доделать фасад и внутреннюю отделку помещений, завершить благоустройство территории.

Всего здесь возведут пять многоэтажек. При этом строительство второго дома планируется завершить в следующем году.

Территория жилого комплекса организована по принципу «двор без машин» – предусмотрены многоуровневая и гостевые подземные парковки.

Кроме того, в ближайшие недели на территории комплекса обустроят сквер. Также в проект планировки территории включено возведение школы и детского сада.

Областные власти используют все возможные механизмы для увеличения объемов жилищного строительства. Так, с финансовым институтом развития ДОМ.РФ подписано соглашение о строительстве 50 тысяч квадратных метров арендного жилья. Более 800 сахалинцев смогут улучшить свои жилищные условия – врачи, учителя и другие востребованные специалисты.

С группой компаний ПИК заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров.

Еще один фактор развития рынка нового жилья – внедрение индустриальных методов строительства, сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году планируется сдать завод по производству домокомплектов для индивидуального жилищного строительства и цех по производству панелей для индустриального домостроения.

Виктор МАЛЫШЕВ.