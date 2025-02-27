НПЦ «Крылья Сахалина» получил сертификат эксплуатанта от Росавиации

Этот статус подтверждает соответствие компании всем требованиям эксплуатации беспилотных воздушных судов и открывает новые возможности для их коммерческого и специализированного применения.

Теперь центр сможет не только проводить тестовые полёты, но и выполнять полноценные авиационные задачи в регионе, в том числе:

мониторинг территорий и инфраструктуры;

доставку грузов в труднодоступные районы;

аэрофотосъёмку и картографирование;

другие авиационные задачи с применением БПЛА.

– Правительство Сахалинской области поставило задачу внедрять ИИ и беспилотники во все ключевые отрасли экономики. Уже сейчас реализовано 16 сценариев, которые были отработаны на «Архипелаге 2024», ещё несколько десятков находятся в разработке. В регионе определены зоны, где беспилотники могут использовать частные лица, а для полётов без ограничений и выполнения задач в интересах органов власти и компаний ТЭК необходим сертификат эксплуатанта. Статус эксплуатанта позволит НПЦ привлекать новых разработчиков БПЛА и специализированного программного обеспечения для предоставления услуг государственным органам, – прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Ровно через месяц «Крылья Сахалина» отметят год с момента создания. За это время научно-производственный центр прошёл целый жизненный цикл развития, включая разработку модели системы управления полётами, привлечение резидентов, вхождение в состав акционеров первой дальневосточной беспилотной авиакомпании «Аврора-БАС», сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Получение сертификата – лишь начало. Мы активно работаем над расширением применения беспилотников, развитием сети дронопортов и интеграцией БПЛА в ключевые отрасли региона. Теперь у нас есть возможность взаимодействовать с бизнесом и предлагать готовые решения для различных сфер экономики, – отметил генеральный директор НПЦ «Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко.

Ирина НОВИКОВА.

КСТАТИ

В Сахалинcкой области этим летом пройдёт международный форум по беспилотным технологиям. В нём примут участие более 3000 человек – ведущие эксперты, представители бизнеса, разработчики и производители БПЛА. Одним из ключевых событий станут массовые демонстрационные полёты дронов на дронопорте «Пушистый». НПЦ «Крылья Сахалина» выступит в качестве оператора форума, а также презентует свои наработки в сфере беспилотных технологий.