Ну, держись, зеленый монстр! В областном центре объявили войну борщевику Сосновского

В планировочных районах Южно-Сахалинска владельцы земельных участков уже приступили к выкорчевыванию опасного сорняка на своих территориях. В соответствии с правилами благоустройства территории городского округа землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. В ход идут лопаты и кирки, с помощью этих инструментов глубоко подкапывают мощные корни, подрубают их и извлекают из земли.

В силу особенностей своей биологии сорняк чрезвычайно живуч и плодовит. Семена могут сохранять свою всхожесть более пяти лет. Корни глубоко уходят в землю, и на них расположены спящие почки, готовые проснуться в нужный момент. Простое скашивание недостаточно эффективно, часто можно видеть, как от низенького «пенечка», оставшегося после скашивания, быстро отрастает стрелка с небольшим зонтиком, а после цветения образуются семена.

Бед этот ядовитый агрессивный сорняк приносит очень много. Люди получают химические ожоги, страдают от аллергических реакций.

В администрации Лугового сообщили, что владельцы участков с пониманием относятся к требованиям по благоустройству – с ядовитым сорняком борются всеми доступными средствами. Между тем городские власти уже начали масштабный «антиборщевичный» проект на территориях, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена.

Заблаговременно проведены торги на выполнение работ по борьбе с борщевиком, и в настоящее время подрядчики приступили к работе. В Луговом должны освободить от зеленого монстра не менее 30 тысяч квадратных метров территории, в первую очередь часто посещаемые горожанами объекты общего пользования.

По информации мэрии, в рамках муниципальных контрактов предстоит уничтожить борщевик на общей площади 44 гектара, преимущественно на территориях Лугового, Новоалександровска (здесь наиболее сильная засоренность земель), а также областного центра. Эта борьба с «зеленым пожаром» ведется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассчитанной на 2020 – 2025 годы.

В прошлом году общая площадь ликвидации сорняка составила 154 гектара на территории городского округа. Финансирование этих услуг осуществлялось на средства областной субсидии в рамках подпрограммы «Локализация борщевика Сосновского на территории Сахалинской области».

Методы борьбы с зеленым агрессором различны. На участках, расположенных вдали от жилья и мест, часто посещаемых горожанами, ядовитые джунгли обрабатывают разрешенными пестицидами, а на остальных их скашивают, укрывают от солнечного света специальными материалами и глубоко подрезают корневую систему.

В соответствии с рекомендациями филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сахалинской области, одним из наиболее эффективных методов борьбы с борщевиком Сосновского является удаление точки роста растения (выкапывается верхняя часть корня под розеткой листьев в глубь почвы на 10 – 20 см).

Владимир СЛАВИН.