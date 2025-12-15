Ну и декорации по дороге к пляжу!

Летом в с. Яблочном Холмского района и далее в Садовниках – тучи отдыхающих. В выходные на пляжах почти столько же народу, сколько на Чёрном море – свободного места не найти. Понятно: в Татарском проливе вода чудесная – чистая, комфортная по температуре.

Это не Охотское суровое море, хотя прошедшим летом и Охотское было не холодным, в нём сахалинцы купались, тогда как в другие лета в эту воду можно было только окунуться – и назад.

В общем, народ почувствовал ситуацию и, не боясь долгой дороги, ринулся на западное побережье Татарского пролива. За Холмск, на север, отдыхающие, даже из Южно-Сахалинска, добирались до мыса Гротто-Слепиковского, где стоит известный маяк. И вода, и песочек везде великолепные, хотя официально разрешено купаться только на обустроенном пляже в Яблочном.

Хороший пляж, теперь уже хорошая асфальтированная дорога (должны были закончить её в октябре-ноябре). Но пейзажи по обе стороны нового шоссе шокируют. Нет, к сопкам, зелёному наряду окрестностей претензий нет. Но по дороге к пляжу проезжающие встречают больше десятка заброшенных строений – крупных, производственных. Они стоят без окон и дверей, пугают своим безжизненным видом. И этой картине несколько десятков лет!

Обустраивая места отдыха, туризма, нельзя оставлять такие «декорации» рядом. Надо или сносить их или приводить в порядок. Сейчас уже не те времена, чтобы спокойно смотреть на разруху.

Сергей БОРОВЫХ, г. Холмск.