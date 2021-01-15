2021-й вступил в свои права. Вступают в силу и новые законы, нормы, правила. О ряде из них было рассказано в предыдущем номере. Сегодня новая подборка нововведений.

За всеми сайтами с функцией чата будут следить

С начала 2021 года владельцы сайтов, на которых существует возможность общения пользователей друг с другом, обязаны уведомить об этом государство. Новый порядок регулирует постановление правительства, подписанное осенью.

Уведомление владельцы сайтов могут подать по собственной инициативе, либо этого потребует Роскомнадзор, если к нему обратятся из правоохранительных органов. «Реестр организаторов распространения информации в интернете» будет опубликован в общем доступе.

У гостиниц новые правила

С 1 января начали действовать новые правила работы отелей. Согласно принятому правительством документу, все они должны иметь свидетельство о присвоении определенной категории, а в гостиницах вместимостью свыше 50 номеров должен круглосуточно работать ресепшен.

Одно из самых ощутимых изменений касается заселения в гостиницы несовершеннолетних. При заезде без законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов) теперь придется показать нотариальное согласие, оформленное одним из них. При этом дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.

Это означает, что, например, школьный учитель, который привез детей на экскурсию, или тренер, приехавший со своими воспитанниками на соревнования, должны будут оформить нотариальное согласие на каждого ребенка. Такие же условия распространяются на родственников, не являющихся законными представителями детей. Например, на бабушек и дедушек.

Естественно, оформить такой документ у нотариуса бесплатно не получится — он обойдется примерно в две тысячи рублей.

Ранее для заселения детей бумагу спрашивали только если им еще не исполнилось 14 лет, причем достаточно было составить документ самому и в произвольной письменной форме.

Контрсанкции – до конца 2021 года

В ноябре президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против западных стран. В указе главы государства сказано, что решение принято в целях защиты национальных интересов России.

Впервые контрсанкции были введены в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после референдума о воссоединении Крыма с Россией (не признанного большинством стран) и начала конфликта на Украине. С тех пор в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других государств.

Костры во дворах запрещены

В стране начали действовать новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают разводить костры не только на землях общего пользования, как это было ранее, но и на территориях частных домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в документе. Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Кроме того, запретили создавать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если же по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до пяти тысяч рублей.

Чердаки – не кладовая

Теперь жителям многоквартирных домов нельзя хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Эти места часто используются в качестве кладовых для консервов и всякого хлама.

Также в многоквартирных домах запретили использование неисправных газовых приборов без прохождения техобслуживания. Как поясняют эксперты, теоретически теперь можно запретить эксплуатацию любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца.

Кроме того, на балконах запрещено оставлять без присмотра горящие свечи и непотушенные сигареты. Наконец, по новым правилам, решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут заставить платить штраф до пяти тысяч рублей.

Правила для елки

В новых правилах противопожарной безопасности содержатся требования к установке дома новогодней елки.

Так, она должна располагаться на устойчивом основании и не загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветви дерева не следует располагать ближе чем на метр от стен, потолков и приборов систем отопления и кондиционирования.

Удаленку узаконили

В российском трудовом законодательстве с нового года появилось понятие «удаленная работа». Соответствующий закон был принят еще в конце 2020 года.

Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — то же самое, но временно, третье — сочетание удаленки и работы из офиса.

Причем при наличии оснований (очевидно, что речь идет о пандемии коронавируса) работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты. Важно, что удаленка не является основанием для снижения зарплаты.

В случае болезни работающий дома человек сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности и открыть больничный.

МРОТ рассчитают по-новому

С 2021 года в России изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. По новому закону, их вычисляют исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (то есть суммы, когда половина населения зарабатывает больше, а другая половина — меньше).

МРОТ устанавливается в размере 42 проц. от медианного дохода за прошлый год. По новым правилам, в 2021 году он вырастет на 5,5 проц. и достигнет 12 792 рублей. Прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля (рост на 3,7 проц.).

Таким образом МРОТ и прожиточный минимум впервые с 2018 года будут «отвязаны» друг от друга.

Также устанавливается размер прожиточного минимума для различных категорий россиян. Для граждан трудоспособного возраста он составит 109 проц. от прожиточного минимума в целом по стране, для пенсионеров — 86 проц., для детей — 97 проц.

Электронная «трудовая»

Россиянам, которые после 1 января 2021 года впервые придут устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки.

Трудоустроенные ранее 1 января сотрудники должны были сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию остается бумажная, однако изменить решение можно в любой момент.

Своя автоаптечка

Минздрав избавил водителей от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки, с 1 января комплектовать их предстоит самостоятельно. При этом еще три года разрешено пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Око за око

Новый закон о запрете цензуры в интернете позволяет Роскомнадзору полностью или частично блокировать интернет-ресурсы за цензуру против российских СМИ. Помимо этого блокировка грозит сайтам, ограничивающим распространение значимой информации на территории нашей страны «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии», а также из-за введения санкций против России.

Нарушителей закона внесут в перечень «причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» сайтов. Блокировку будет инициировать генпрокуратура по согласованию с МИД России.

Закон может быть применен к популярным иностранным соцсетям. Так, в пояснительной записке к документу депутаты заявили, что Twitter, Facebook и YouTube в 2020 году блокировали информацию российских СМИ.

Физлицо-иноагент?

Еще одним изменением стал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства.

Теперь получить этот статус могут физлица, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием.

Нововведение устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, которые функционируют в России без государственной регистрации и получают финансирование из-за границы для политической деятельности. НКО из этого реестра будет необходимо каждый квартал информировать минюст об объеме и целях финансирования и расходе средств.

По закону, все материалы физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов, должны иметь обязательную маркировку.

Митинги – без иностранного финансирования

Согласно новому закону, при организации митингов запрещено использовать финансирование иностранным государством, иностранными и международными организациями, а также гражданами других стран и лицами без гражданства, незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Деньги на проведение мероприятий с участием более 500 человек теперь разрешено перечислять только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке.

Также теперь запрещено проводить публичные мероприятия близ зданий экстренных оперативных служб.

При этом суд может признать публичным мероприятием не только совокупность одиночных пикетов, объединенных единым замыслом, но и поочередное участие нескольких человек в таких пикетах.

Ездящих «зайцем» по платным дорогам будут штрафовать

Перед Новым годом глава государства подписал закон о введении административных штрафов до 5 тыс. рублей за неоплату проезда по платным дорогам.

Для автомобилистов на легковых машинах размер штрафа составит 1,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей. В законе оговаривается, что если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, то водителя могут оштрафовать лишь единожды.

От ответственности освободят, если нарушитель оплатит проезд в течение 20 дней.

Новый закон потребовался для внедрения на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow), когда оплата происходит после проезда. Сейчас оплатить проезд можно только в специальных пунктах с шлагбаумами, что неминуемо замедляет движение, пояснили авторы инициативы.

Разглашать личные данные силовиков теперь запрещено

Новый закон о запрете разглашения информации об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур распространяется на судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, ФСБ и отдельные категории военных. Отдельно оговаривается, что новая норма действует даже без непосредственной угрозы безопасности этих лиц.

По мнению авторов инициативы, в последнее время в сети стала появляться информация о частной жизни силовиков, что может негативно отразиться на их работе.

Запрещено использовать персональные данные в общем доступе без согласия людей

30 декабря президент подписал закон, который дает гражданину право требовать от оператора удаления такой информации.

Теперь согласие субъекта персональных данных стало «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, выкладываемых в общий доступ. При этом согласие должно включать в себя список интернет-ресурсов, на которых планируется размещать персональные данные. Оператор может получить его непосредственно от гражданина либо при помощи информационной системы Роскомнадзора. При этом запрещается получать согласие «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных».

Российская молодежь стала старше

В новой редакции закона о молодежной политике повышен возраст молодежи. Теперь к ней относят россиян до 35 лет. До сих пор в нашей стране официально считали молодыми граждан от 14 до 30 лет.

Предполагается, это расширит возможности молодых людей для использования таких мер государственной поддержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов. Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения».

Правительству дали больше прав по регулированию цен на продукты

Закон, разрешающий кабинету министров самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты, был подписан президентом в конце года. Составление списка продуктов теперь также останется за правительством.

Ранее правительство могло устанавливать максимальные цены (на срок до 90 дней), если в одном или нескольких регионах они выросли на 30 процентов и более в течение 30 дней. Перечень включал в себя говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки.

(Лента.ру).