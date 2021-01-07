Ну, поехали! Что меняется в жизни россиян с января?

Мир оставил в прошлом «самый худший» 2020-й год и вступил в 2021-й. Каким он будет — пока сложно предугадать, но многие вещи уже известны.

Сколько налогов будут платить богатые, как сильно подорожают сигареты и алкоголь, насколько вырастет МРОТ по новой методике расчета, зачем идти к нотариусу перед отправкой ребенка на школьную экскурсию? Об этих и многих других законах, нормах и правилах — в материале «Ленты.ру».

Россиян привьют от коронавируса

В 2021 году в России начнется массовая вакцинация от COVID-19. В декабре 2020-го начали делать прививки людям из групп риска — сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, соцработникам, затем в этот список внесли журналистов, работников транспорта и сферы энергетики.

Делать прививки от коронавируса обещают бесплатно и на добровольной основе. Пока применяется только один препарат — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи. Когда список доступных вакцин расширят, пока неизвестно, но разработчики «Спутника V» уже допустили, что может быть доступен и комбинированный вариант российской вакцины и препарата AstraZeneca.

Цены на алкоголь и сигареты вырастут

В 2021 году ставки акцизов на табачные изделия поднимут значительно выше инфляции — на 20 проц. Такой закон был принят осенью 2020 года.

Согласно поправкам в налоговое законодательство, акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.

В минфине подсчитали, что увеличение акцизов поднимет цену средней пачки сигарет на 20 рублей (примерно до 140 рублей). Cтоль серьезное повышение объяснили необходимостью бороться с потреблением табака.

Тем же документом установлены новые акцизы на спиртное, которые повышены на 4 проц., что практически укладывается в рамки годовой инфляции. Разницу объясняют необходимостью поддержки виноградарства и виноделия в стране.

Но в случае с алкоголем на цену повлияет не только акциз. С января все продаваемое в России спиртное — как ввозимое из-за границы, так и отечественного производства — будет поступать в реализацию с федеральными специальными марками «Гознака».

По задумке минфина, это сократит время получения марок заказчиком. Сейчас поступающий в продажу в России отечественный алкоголь получает маркировку в органах Росалкогольрегулирования, а импортеры покупают акцизные марки в таможенных органах. Без них оборот в России спиртного запрещен. Эти требования не распространяются на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху. Конечно, как и любое изменение в маркировке, это отразится в ценниках на полках алкогольных отделов.

Спрогнозирован рост цен на коммунальные услуги

По мнению аналитиков, цены на коммунальные услуги в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре процента.

В последние годы рост тарифов, как правило, укладывается в диапазон от четырех до шести процентов, однако в 2021 году повышение может быть серьезнее. Все потому, что коммунальщикам нужно покрыть убытки, которые они понесли в 2020 году.

Однако, по закону, рост тарифов не должен превышать уровень инфляции. По данным минэкономразвития, она составит от четырех до пяти процентов.

Кстати, с 1 января мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг за неуплату, который ввели из-за коронавирусных ограничений, действовать больше не будет.

Чиновников станет меньше

В России к 1 апреля сократится предельная численность госслужащих. По постановлению правительства в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств под сокращение попадут пять процентов сотрудников, в территориальных органах — каждый десятый.

Оптимизируют, чтобы повысить эффективность работы госаппарата. При этом сокращать общий фонд оплаты труда не предполагается — сэкономленные средства направят на повышение мотивации оставшихся чиновников.

Вместе с тем установлены лимиты минимальной численности сотрудников подразделений министерств (не менее 40), служб и агентств (не менее 25), отделов департаментов или управлений (не менее 5) и самостоятельных отделов (не менее 10).

Замам руководителей федеральных органов исполнительной власти теперь требуется курировать работу, по меньшей мере, двух департаментов или управлений.

IT-компаниям снизят налоги

По вступившему в силу закону о налоговом маневре в IT-отрасли, отчисления в казну на прибыль для таких компаний снижается с 20 до 3 проц. Страховые взносы сокращены с 14 до 7,6 проц. Послабления коснутся бизнеса, у которого 90 проц. доходов приходятся от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Вместе с тем документ отменяет нулевой НДС на продажу программного обеспечения. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

Провести налоговый маневр в IT-сфере предложил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам в июне 2020 года. По его мнению, отечественные налоговые ставки в таком случае будут одними из самых низких в мире — даже ниже, чем в дружелюбных к IT Индии и Ирландии.

Богатые россияне, наоборот, начнут отдавать больше

Россияне, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год, с 2021 года будут платить в казну больше денег. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для них поднята с 13 до 15 проц. Таким образом, страна отошла от плоской шкалы налогообложения. Деньги, которые государство будет получать за счет «налога на богатство», направят на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями.

В то же время закон оставляет ряд исключений. Например, прежняя ставка в 13 проц. распространяется на доходы от продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Материнский капитал подрос

С начала года на 3,7 проц. повышен материнский капитал. После рождения первого ребенка теперь выплатят 483 882 рубля (в прошлом году было 466 617), а после второго — 639 432 рубля (в прошлом году — 616 617).

Семьям, которые уже получили материнский капитал на первенца, после рождения второго выплатят 155 550 рублей. По прогнозам чиновников, всего в 2021 году деньги получат 1,2 миллиона семей.

Маткапитал можно потратить только на ряд целей: на улучшение жилищных условий, обучение детей, формирование накопительной пенсии матери, на социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Кроме того, с 2020 года полученные от государства деньги можно потратить на строительство жилого дома на садовом участке.

Пенсии тоже станут выше

С начала года страховые пенсии неработающим пенсионерам повышаются на 6,3 проц. В итоге средняя выплата по стране составит 17 444 рубля.

Это повышение, как говорила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, почти в полтора раза превысит инфляцию. Пенсия, по словам сенатора, в среднем увеличится на тысячу рублей.

В стране возродили вытрезвители

С начала 2021 года заработал закон, восстанавливающий систему медицинских вытрезвителей в России. Теперь они будут работать на платной основе. Перед тем, как отправить туда гражданина, его должен осмотреть медицинский работник.

Идею возродить вытрезвители положительно оценил, в частности, бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, этот вопрос особенно актуален зимой, когда пьяные замерзают на улице.

После ликвидации в 2011 году существовавшей с советских времен системы вытрезвителей работу с пьяными перепоручили больницам. В ряде регионов продолжили существовать вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, при этом до сих пор их деятельность законодательно не регулировалась.

В соцсетях решили запретить мат

Под конец года одобрение обеих палат парламента также прошел закон, обязывающий соцсети блокировать публикации с противоправным контентом. Интересно, что под запрет подпадают и посты с матом. Соответствующую поправку добавили ко второму чтению депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

По закону, соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей из России обязаны сами мониторить контент на предмет наличия нарушений. Речь помимо «материалов, содержащих нецензурную брань» идет о порнографии с несовершеннолетними, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Предполагается, что закон вступит в силу 1 февраля.

За клевету решили сажать в тюрьму

Принятый в конце декабря закон предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

За клевету с использованием своего служебного положения теперь тоже будут наказывать строже — за это грозит до трех лет колонии или взыскание двух миллионов рублей. За клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, можно лишиться трех миллионов рублей или свободы на четыре года.

Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы или пяти миллионов рублей штрафа — предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Ранее за клевету лишением свободы не наказывали.

Чиновников начнут наказывать за хамство

По новому закону, за оскорбление граждан муниципальные чиновники или госслужащие могут лишиться права замещать должность на срок до года. За повторное нарушение — до двух лет.

Также закон приравнивает оскорбления в интернете к публичным. За них граждан накажут на сумму до 10 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а максимальное взыскание предусмотрено для юридических лиц — 700 тысяч рублей.

Кроме того, в документе прописано наказание для юридических лиц за клевету. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Принят закон о реновации по всей стране

В конце года вышел закон о комплексном развитии территорий, который предусматривает проведение реновации по всей России и направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Регионам дали право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Степень изношенности зданий будут определять на местах.

Так, под реновацию могут попасть не только аварийные здания, но и те, чей капитальный ремонт требует слишком больших трат. При этом для участия в программе необходимо согласие минимум двух третей жильцов. Для выхода из программы порог ниже — более одной трети голосов.

Инициатива также предполагает, что в случае расселения жильцам предоставят равноценное по рыночной стоимости жилье либо выплатят денежную компенсацию. Собственникам должны возместить и все убытки, причиненные из-за изъятия жилого помещения, включая упущенную выгоду.

Рестораны перестанут включать чаевые в чек

С 1 января заведениям общепита запрещено добавлять в заказ любые платежи помимо стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Новые правила были утверждены кабинетом министров еще в 2020 году.

Теперь рестораны и кафе вправе лишь предложить гостям дополнительные услуги, от которых те имеют возможность отказаться. Если же они уже оплачены, то гость может потребовать деньги вернуть.

Ожидается, что это позволит исключить практику введения потребителей в заблуждение по поводу того, сколько они реально платят при оказании услуги.

Кроме того, с 2021 года кафе и рестораны должны рассказывать клиентам об ингредиентах и способах приготовления блюд, а также сообщать о пищевой ценности и размере порций.

Сокращен список запрещенных для женщин профессий

С начала 2021 года начинает действовать соответствующий приказ минтруда.

Ранее запрещенных для женщин профессий было более 450. Теперь их число сократили до сотни. Им по-прежнему недоступны некоторые виды химического производства (нельзя работать с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы. При этом женщины могут быть руководителями или научными и медицинскими специалистами в таких компаниях.

Также в обновленный перечень вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные, сварочные работы) и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин — все это по-прежнему исключительно мужской труд. Кроме того, в текстильной промышленности женщинам не позволят заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда.

Все это объясняют заботой о репродуктивном здоровье женщин.

Одежду промаркируют

С нового года все поступающие в продажу товары легкой промышленности должны иметь обязательную маркировку. Согласно постановлению правительства, с 1 января их нельзя продавать без специальных цифровых кодов.

Это касается продукции из натуральной кожи или кожзама, трикотажных вещей, пальто, курток, а также постельного белья и прочего. Причем появиться маркировка должна не только на закупаемых с начала года товарах, но и на остатках, которые не были проданы до 1 января.

Маркировать начнут и ювелирные изделия.

С 1 января 2021 года обязательная маркировка вводится также для драгоценностей. При этом, в отличие от легкой промышленности, продавать немаркированные остатки пока можно. Окончательно запретят реализацию драгоценностей без маркировки через полгода, сообщили в минфине.

Маркировка призвана усилить защиту от подделок и поднять уровень доверия потребителей к ювелирной отрасли.

Начнут сообщать о размере будущей пенсии

Раз в три года гражданам старше 45 лет начнут присылать уведомления Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей пенсии.

В минтруде пояснили, что к этому возрасту у россиян в основном уже есть некоторый пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать не требуется — сообщения будут приходить автоматически на портал «Госуслуги» и в личный кабинет на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении фонда.

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — заявили в ПФР.

Оформить субсидию на ЖКХ станет проще

В России упростили оформление субсидии на оплату жилищных услуг. Теперь для этого не требуется справка об отсутствии задолженности по платежам. Такое постановление правительства вышло летом 2020 года.

Теперь все данные о долгах за коммуналку будут собирать с помощью государственной информационной системы ЖКХ.

В стране появятся новые аптеки

С 1 января начинает действовать приказ минздрава, согласно которому в России появятся новые виды аптек. Они, например, будут разделены на самостоятельные и являющиеся структурным подразделением медицинской организации. При этом оба класса будут разделены на ряд «подвидов».

Самостоятельные — это аптека готовых лекарственных форм, аптека производственная с правом изготовления лекарственных препаратов и аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.

Учреждения, являющиеся структурным подразделением медицинской организации, могут также быть производственной аптекой с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

В документе сохраняются существующие виды организаций — «аптечный киоск» и «аптечный пункт». Последний может работать как часть медицинской организации.