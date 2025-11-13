Ну, здравствуй, Сахалин!

Тексты этих песен написаны москвичом Олегом Королёвым по свежим (октябрьским!) впечатлениям от поездки на Сахалин. Он не только проведал родственников в Охе, но и замечательно отдохнул от работы благодаря туристической компании, организующей рыбалку и охоту на севере острова, и её руководителю Андрею Емелину.

Андрей более 25 лет занимается любимым делом, и о его гостеприимстве и профессионализме известно не только в России. В гости к Емелину (было время) приезжали туристы из многих стран Европы и США. И улетали, сохраняя в своей памяти яркие образы Сахалина, его природы и людей.

Нет смысла расписывать те эмоции, которые получил от своей поездки Олег Королёв. Их передают его песни. Музыка на его стихи и вокальное исполнение сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. А видеоролик к одной из композиций смонтировала заочно влюблённая в Сахалин и мечтающая когда-нибудь побывать на его прекрасной земле Людмила Бэнса из Краснодара.

В нашем проекте был лишь один пример, когда автором-исполнителем воспевались не только красоты наших островов, но и реальные люди, здесь живущие. Три года назад мы представляли песню «Сахалин. Мыс Свободный» известного российского шансонье Александра Сотника. Он посвятил её островному рыбопромышленнику Анатолию Осадчему. Тот участвовал в спасении с оторвавшихся льдин десятков рыбаков, вызволял малыша косатки, запутавшегося в рыболовных сетях…

Так что в этом смысле адресная песня про организатора рыболовного и охотничьего туризма Андрея Емелина, пожалуй, вторая в коллекционном списке проекта «Воспетые острова». Но, как мы полагаем, продолжение непременно будет, поскольку Сахалин и Курилы славятся своими людьми.

Людмила Степанец.