Нынешние первокурсники СахГУ могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости обучения

Такая поддержка области предусмотрена для тех, кто в этом году будет зачислен на очное отделение по направлениям бакалавриата и специалитета.

715 мест в университете определено на обучение по следующим специальностям: государственное и муниципальное управления; электроэнергетика и нефтегазовое дело; экономика и юриспруденция; востоковедение. Можно получить профессию программиста, специалиста в сферах информационной безопасности и технической физики, а также журналиста.

Как сообщил ректор СахГу

Александр Самардак,

заключать договоры на платное обучение с областной поддержкой абитуриенты смогут с 11 по 26 августа.

Университет старается каждый год повышать качество образования – занятия ведут квалифицированные преподаватели, прошедшие подготовку и получившие дополнительную квалификацию. Формируются новые лаборатории с новыми пространствами для обучения. Поднять планку ещё выше позволит ввод в строй нового кампуса. Его преимущества года через полтора смогут оценить все, кто станет студентами в этом году.

В нынешнюю приёмную кампанию средний конкурс в СахГУ составил 10 заявлений на место, поступило около 6 тыс. заявлений из 63 регионов страны.

Окончательные итоги приемной кампании в СахГУ, будут оглашены 29 августа.

Владимир ПАВЛОВ.