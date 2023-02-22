Нырнул и не вынырнул. ЧП на море: в Анивском заливе ищут водолаза

22 февраля группа водолазов поисково-спасательного отряда имени В. Полякова регионального управления МЧС приступила к поискам человека, пропавшего в водах Анивского залива. Мужчина из Приморья 1986 года рождения пропал еще вечером 19 февраля, но оперативно приступить к его поискам не позволили погодные условия.

Что известно об этом происшествии на сегодня? Примерно в четырех километрах от села Таранай Анивского района, возле устья реки Ольховатка, в море на лодке отправились два человека. Удалившись примерно на два километра от берега, один из них, имея в распоряжении кислородный баллон, приступил к погружениям. При таких условиях он мог продержаться под водой не более часа. В оговоренное время в лодку не вернулся. По предварительной информации органов внутренних дел, мужчина в лодке дожидался приятеля около двух часов, после чего поплыл к берегу.

Полиция по данному факту проводит проверку, а группа водолазов – спасателей МЧС по ее запросу ведет поиск приморца. В распоряжении спасателей две единицы спецтехники.

Между тем, всем владельцам маломерных плавсредств на Сахалине хорошо известно, что навигация в заливе Анива закрылась еще в середине ноября прошлого года и откроется лишь в середине апреля.То же касается акваторий между мысами Терпения и Анива, мысами Крильон и Тык.

Случаи пропажи водолазов в зимнее время бывали и прежде, о них сообщал «Советский Сахалин». Например, в декабре 2016 года у Невельска пришлось искать сборщика морских ежей 1980 года рождения. Он не вернулся домой и встревоженная супруга обратилась в полицию. Сотрудники ГИМС совместно с полицией осмотрели береговую полосу и прибрежную акваторию от Горнозаводска до села Ловецкое и от села Лопатино до Невельска. В общей сложности — 12 километров береговой полосы и 3 квадратных километра морской акватории. Водолазная группа спасателей-поляковцев приступила к своей работе до наступления темноты и продолжила их на следующие сутки. По горячим следам поиски не увенчались успехом…

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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