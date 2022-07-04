О чем поет пернатый хор? Спешите услышать: сахалинские певчие птицы продолжат свои концерты лишь до конца июля!

Музыкальная форточка

Ранним утром и в наступающих вечерних сумерках в Южно-Сахалинске и окрестностях замечательно поют птицы. У некоторых горожан есть излюбленные места, где, как они считают, пение особенно красивое и многоголосое. Это, в частности, парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, площадка на Компроспекте, где прежде размещался Дом офицеров, и, конечно, территория с роскошными зелеными насаждениями у областного краеведческого музея.

В планировочных районах Луговом, Новоалександровске и других стоит лишь выйти за околицу – и вот она, природная филармония! Некоторым громкое птичье пение даже спать мешает, приходится окна прикрывать!

Однако странно, ведь обычно пик певчей активности пернатых приходится на конец мая – начало июня. Именно в этот период птицы изо всех сил стараются привлечь внимание противоположного пола.

Самцы из кожи вон лезут, чтобы понравиться самочкам, выглядеть в гораздо лучшем свете, чем самцы-конкуренты. Но на дворе-то начало июля, а пение не заканчивается. Почему так? Найти ответ на этот и другие вопросы помог наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков.

Супружеская верность на сезон

Ничего странного не происходит. Птичьим пением можно будет наслаждаться до конца июля. Правда, оно будет варьироваться, кто-то из участников хора будет выбывать из строя, а кто-то добавляться. Утреннее пение начинается в сумерках и заканчивается примерно в 10 – 11 часов. Затем птахи должны заниматься своими хозяйственными делами, продолжение последует вечером.

В этот период с помощью пения птицы обозначают границы своих участков. Как бы говорят возможным претендентам: место занято, ищите другое. Позже наступит пора выхаживания птенцов, защиты от разных хищников, становления их на крыло… С этими важными хлопотами будет совсем не до пения.

Некоторые птицы, например, белая камчатская трясогузка, за летний сезон успевают произвести на свет и воспитать два выводка птенцов. Причем интересно, что у певчих птиц имеется свое «понятие» о супружеской верности. Она действует ровно один сезон, а на следующий год нужно будет вновь искать себе пару. Так устроено самой природой – ведь у мелких пернатых век недолог, многие погибают во время перелетов.

Маэстро голос бережет

Многочисленные певцы часто населяют и устраивают свои гнездышки в кустарниково-травянистых зарослях. Здесь можно слышать пение седоголовой овсянки, долгохвостой чечевицы, чернобровой камышовки…

У каждой невелички своя характерная песенка – с посвистами, трелями, трещотками или просто цыканьем. Соловей-красношейка, этот маэстро птичьей эстрады, в июле уже не выдает прежние трели со многими залихватскими коленцами. Чаще просто издает отрывистые «покрикивания», охраняя гнездышко и свое семейство.

Обязательный участник июльских «ораторий» – кукушка. Ее ни с чем не сравнимое раскатистое «ку-ку» можно будет слышать до двадцатых чисел июля. Между прочим, Южно-Сахалинск, да и вообще юг Сахалина – не самое любимое место обитания кукушек. Гораздо более милы их птичьему сердцу центральная и северная части острова. Особенно звучное кукование в Ногликском, Смирныховском, Охинском районах.

Кого можно услышать в парке культуры и отдыха и прилегающей местности? Синиц, дроздов, снегирей, а если повезет – и соловья-красношейку.

Коварный гаджет

Андрей Здориков рассказал также о том, что в Японии ушло в прошлое то время, когда любители птичьего пения заблаговременно занимали места в укромной беседке и наслаждались пением птиц. Гид приводит группу по экологической тропке к нужному месту, где-нибудь поблизости от бамбуковых зарослей. Экскурсанты поудобнее устраиваются на лавочках, и в этот момент включается электронный имитатор птичьего голоса. Например, бамбуковки (камышовки короткохвостой).

На этот манок вскоре обязательно реагирует живая птица. Она на время покидает заросли, издает характерные звуки, всем видом показывает, что незваным гостям лучше покинуть ее участок. Люди же пользуются моментом и фотографируют птаху во всех ракурсах.

Таким же образом выманивают из естественной среды обитания другого певчего – таежного сверчка. В таком действе есть элемент шоу. Причем безобидного, ведь люди не злоупотребляют терпением птиц и вскоре деликатно покидают их жизненные пространства.

Семен РЕЧКИН.