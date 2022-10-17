О чем поведали открытки. История одной дороги в фотографии

Когда в июне 1972 года мои родители привезли меня на Сахалин, первое восприятие острова – абсолютный контраст. После изнуряющей жары (+42 в донских степях) нас встретили сахалинские +12 без солнца и неделями льющие дожди.

В газетном киоске купил несколько почтовых конвертов и с таким же видом открытку за 4 копейки. Глядя на нее, тогда подумал, что и на Сахалине бывает хорошая погода. Открытка была издана министерством связи СССР в 1971 году, фотограф Б. Трифонов.

За три года, живя в Аниве, мы с моими друзьями с удочкой и тяпкой (работали в лесхозе) облазили всю реку Лютогу от Анивы до Огоньков. И частенько бывали на этом открыточном месте.

Почтовый конверт был издан большим тиражом, свыше 100 тыс. экземпляров, продавался в почтовых киосках до начала 1980-х. Потом эта открыточная история немного подзабылась.

Об этом месте вспомнил, когда 10 лет назад работал над документальным проектом «Карафуто – японский период на Сахалине». На глаза попалась японская фотография начала 1930-х годов. Оказалось, и тогда этот участок дороги (ныне Анива – Невельск – Холмск) был открыточным. Дело в том, что по первоначальному проекту железную дорогу в Невельск и Холмск планировалось построить вокруг полуострова Крильон. Но более богатое промышленное лобби из Маока (ныне Холмск) убедило власти проложить железную дорогу из Тойохары (ныне Южно-Сахалинск) по более короткому, но и более дорогому пути через Южный Камышовый хребет. При этом часть финансирования строительства бизнесмены Маока взяли на себя.

В конце 1920-х и появились знаменитые туннели и «чертов мост». А в качестве некоторой компенсации была построена автомобильная дорога в Хонто (Невельск) через Ловецкий перевал. В начале 1990-х красивейшая железная дорога Холмск – Южно-Сахалинск была разобрана на металлолом и рельсы по дешевке проданы в Республику Корею.

На третьей фотографии, сделанной мной летом прошлого года, тот же открыточный вид. Дорога заброшена и поросла молодым лесом. Только как напоминание о прошлом остались еще берегоукрепительные сооружения японского периода.

Такая же защитная, но более мощная бетонная стена сохранилась и в Огоньках. Вот уже почти 100 лет японский бетон служит водителям, в абсолютном большинстве своем передвигающимся на японских автомобилях. Хотя автомобильный импорт из соседней страны за последние четыре года обрушился более чем в 10 раз.

А вот этой красивой сопки в Огоньках вы уже никогда не увидите, ее срыли для предотвращения камнепадов на проезжую часть.

Этот участок Ловецкого перевала с японской фотографии, которой почти 90 лет, хоть и сильно изменился, но еще узнаваем. Это первый крутой поворот, если вы будете ехать в сторону Невельска.

Сегодня новая дорога через Ловецкий перевал – одна из самых живописных на Сахалине. Не только днем, но и ночью. Такой я увидел эту дорогу в пятницу 13 января 2017 года.

Владимир ЧУЙКО, член Русского географического общества.