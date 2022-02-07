О чем расскажет вода? В Южно-Сахалинске ученые изучают воду из экспериментальной артезианской скважины, рассчитывая точнее прогнозировать землетрясения

Покачивает систематически

С начала года в Сахалинской области регистрируются подземные толчки разной силы. 7 февраля, например, специалисты регионального филиала единой геофизической службы РАН зарегистрировали в акватории у Сахалина и Курил пять землетрясений магнитудой до 3,6. Два из них, магнитудой 2,1 и 3,6, зафиксированы у северо-восточного побережья Сахалина. Остальные – возле Курил. Для населения курильские сейсмособытия прошли незаметно – толчки на суше практически не ощущались, не было и объявлений об угрозе цунами. Возможно, землетрясения связаны с извержением вулкана Эбеко.

У Сахалина очаг землетрясения располагался на глубине 23 километра. Подземные толчки до 3 баллов ощутили жители Охи, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и районного центра Ноглики. Региональное управление МЧС проинформировало о том, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировано 18 января. Очаг располагался в Холмском районе – в 8 километрах к востоку от села Пионеры, на глубине 13 километров.

Колебания земной тверди ощутили в Холмском, Томаринском, Долинском районах и в Южно-Сахалинске.

10 января произошло землетрясение магнитудой 3,0 в Долинском районе с эпицентром в нескольких километрах от Быкова, на глубине 14 км. Землетрясение ощутили жители Покровки, Быкова, Углезаводска…

Радон, гелий, другие предвестники…

Можно ли с достаточной точностью прогнозировать землетрясения?

– Можно, но пока лишь на долгосрочную и среднесрочную перспективу, – говорит директор Центра государственного мониторинга состояния недр и региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология» федерального агентства по недропользованию (г. Хабаровск) Сергей Козлов. – Наука не стоит на месте, изу­­чаются различные предвестники землетрясений. Например, мы постоянно проводим мониторинг появления радона в воде, взятой с больших глубин. Ранее пробы воды изу­чали и на содержание гелия. Работы японских исследователей показывают, что между содержанием этих газов и сейсмособытиями имеется тесная связь.

В стране всего три скважины, по которым специалисты отслеживают возможное появление газа в пробах воды: одна находится на Северном Кавказе, вторая на Камчатке и третья – в Южно-Сахалинске, на территории гостиницы «Лада». Вода из артезианской скважины чистая, в ней нет примесей, мешающих исследованиям.

Ежедневно пробы воды отсюда отправляются на лабораторное исследование.

Другая методика позволяет делать выводы на основе изучения уровней грунтовых вод. Перед прогнозируемым землетрясением их уровень меняется.

Отдельное направление – изучение геофизических полей.

На взгляд Сергея Козлова, развитие этих и других направлений важно и перспективно. Но при этом нужно понимать, что сам по себе прогноз – это лишь полдела. В сейсмически активных регионах требуется уделять особое внимание строительной отрасли, строить сейсмоустойчивые здания. В Хабаровске, например, в советское время действовала максимальная этажность возводимых зданий – 9 этажей. Кроме того, между ними требовалось соблюдать определенную дистанцию. Сейчас строители ушли от этой практики, видимо, современные технологии позволяют это делать?

В Японии, особенно после памятных событий, связанных с Фукусимой, введены очень строгие стандарты, в строящиеся здания закладывается повышенная сейсмоусточивость. Другое направление – переход на малоэтажное строительство. И то, и другое сейчас практикуется в Сахалинской области.

Владимир СЛАВИН.