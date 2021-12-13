О краснокнижных редкостях и незащищенных склонах. СТК «Горный воздух» должен развиваться в гармонии с природой

«Экологическая вахта Сахалина» в очередной раз выиграла суд против СТК «Горный воздух», решением апелляционной инстанции, областного суда, запрещена рубка леса в Долине туристов, в месте, где произрастает краснокнижная лилия Глена.
По словам юриста «Эковахты» Наталии Лисицыной, у оппонентов есть возможность подать кассацию, но в любом случае зеленые настроены решительно отстаивать свою позицию.
Напомним, летом 2020 года «Экологическая вахта Сахалина» обратилась с иском к СТК «Горный воздух» в южно-сахалинский горсуд. Зеленые выступили за запрет рубок леса на участке Долины туристов в бассейне реки Еланька. Здесь расположена крупнейшая в России ценопопуляция лилии Глена (более 5 тысяч экземпляров), занесенная в Красную книгу РФ.
Экологов тревожит активная застройка этой территории – здесь планируется возвести элитный жилой комплекс – «Горную деревню» с соответствующей инфраструктурой. И все это грозит полным уничтожением местообитания редкого и прекрасного цветка.
В августе 2020-го суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, «Эковахта» подала апелляцию. 25 мая 2021-го областной суд удовлетворил иск, запретил рубить лес на участке в 85 гектаров.
Ответчик, СТК «Горный воздух», оспорил это решение. В августе 2021-го кассационный суд во Владивостоке отменил его и направил дело на новое рассмотрение, снова в сахалинский областной суд.
После нескольких заседаний судебная коллегия по гражданским делам вынесла свой вердикт – решение южно-сахалинского горсуда (первой инстанции) отменить, апелляционную жалобу «Эковахты Сахалина» удовлетворить в полном объеме.
«Горному воздуху» запрещено рубить лес в местах произрастания краснокнижных растений, а администрации Южно-Сахалинска – выдавать на это разрешения.
К тому времени под последний километр Парковой дороги лес уже был вырублен… 675 экземпляров кардиокринума с этой площади было переселено.
Большая часть лесных насаждений, защищающих еще 4 тысячи экземпляров лилии Глена, будет сохранена по решению суда.
Между тем, экологи встревожены нынешним состоянием гористой местности на территории «Горного воздуха». Например, на участке главной автодороги в западной части СТК, ведущей к средней площадке комплекса, образовались трещины на дорожном полотне, есть другие признаки того, что грунт под дорогой «поплыл».
Зеленые считают, что одна из причин этого – ликвидация множества деревьев, которые раньше удерживали грунт своими корнями.
У Юрия Генсиоровского, руководителя лаборатории лавинных и селевых процессов ДВГИ ДВО РАН, кандидата геолого-минералогических наук, на сей счет свое мнение:
– Думаю, в этом случае сложилась совокупность факторов – природных и антропогенных. Вспомним, в 2013-м и в 2015-м годах на горных склонах повалило сильными порывами ветра множество деревьев. Это не могло не повлиять на «поведение» подземных и наземных вод. Плюс активная хозяйственная деятельность человека с «подрезкой» склонов в связи с прокладкой дорог, подготовкой площадок. Я насчитал как минимум 4 – 5 рискованных «подрезок» склонов, наверняка, их больше.
Плюс погодные условия – аномальное декабрьское тепло и высокая влажность с насыщением ею грунтов… Все вместе провоцирует оползневые процессы. В минувшие выходные я побывал на проблемном участке автодороги. Думаю, с наступлением зимних холодов ситуация нормализуется, грунт подмерзнет. Но весной подвижки могут возобновиться.
СТК «Горный воздух» сейчас принимает экстренные меры, спасает дорогу. Но необходимо проводить системный мониторинг состояния склонов, геологические изыскания. Нужен генеральный план, который учитывал бы сочетаемость разных объектов с учетом сложного ландшафта, особенностей местности. Например, один застройщик возводит гостиницу, другой протягивает коммуникации выше по склону, третий забирается еще выше и там строит свой объект. Насколько эти разнородные объекты сочетаются? Какие риски несут друг другу? Ну и конечно, требуется учитывать и соблюдать природоохранные аспекты, – резюмирует Юрий Генсиоровский.
Владимир СЛАВИН.