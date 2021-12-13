О краснокнижных редкостях и незащищенных склонах. СТК «Горный воздух» должен развиваться в гармонии с природой

«Экологическая вахта Сахалина» в очередной раз выиграла суд против СТК «Горный воздух», решением апелляционной инстанции, областного суда, запрещена рубка леса в Долине туристов, в месте, где произрастает краснокнижная лилия Глена.

По словам юриста «Эковахты» Наталии Лисицыной, у оппонентов есть возможность подать кассацию, но в любом случае зеленые настроены решительно отстаивать свою позицию.

Напомним, летом 2020 года «Экологическая вахта Сахалина» обратилась с иском к СТК «Горный воздух» в южно-сахалинский горсуд. Зеленые выступили за запрет рубок леса на участке Долины туристов в бассейне реки Еланька. Здесь расположена крупнейшая в России ценопопуляция лилии Глена (более 5 тысяч экземпляров), занесенная в Красную книгу РФ.

Экологов тревожит активная застройка этой территории – здесь планируется возвести элитный жилой комплекс – «Горную деревню» с соответствующей инфраструктурой. И все это грозит полным уничтожением местообитания редкого и прекрасного цветка.

В августе 2020-го суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, «Эковахта» подала апелляцию. 25 мая 2021-го областной суд удовлетворил иск, запретил рубить лес на участке в 85 гектаров.

Ответчик, СТК «Горный воздух», оспорил это решение. В августе 2021-го кассационный суд во Владивостоке отменил его и направил дело на новое рассмотрение, снова в сахалинский областной суд.

После нескольких заседаний судебная коллегия по гражданским делам вынесла свой вердикт – решение южно-сахалинского горсуда (первой инстанции) отменить, апелляционную жалобу «Эковахты Сахалина» удовлетворить в полном объеме.

«Горному воздуху» запрещено рубить лес в местах произрастания краснокнижных растений, а администрации Южно-Сахалинска – выдавать на это разрешения.

К тому времени под последний километр Парковой дороги лес уже был вырублен… 675 экземпляров кардиокринума с этой площади было переселено.

Большая часть лесных насаждений, защищающих еще 4 тысячи экземпляров лилии Глена, будет сохранена по решению суда.

Между тем, экологи встревожены нынешним состоянием гористой местности на территории «Горного воздуха». Например, на участке главной автодороги в западной части СТК, ведущей к средней площадке комплекса, образовались трещины на дорожном полотне, есть другие признаки того, что грунт под дорогой «поплыл».

Зеленые считают, что одна из причин этого – ликвидация множества деревьев, которые раньше удерживали грунт своими корнями.

У Юрия Генсиоровского, руководителя лаборатории лавинных и селевых процессов ДВГИ ДВО РАН, кандидата геолого-минералогических наук, на сей счет свое мнение:

– Думаю, в этом случае сложилась совокупность факторов – природных и антропогенных. Вспомним, в 2013-м и в 2015-м годах на горных склонах повалило сильными порывами ветра множество деревьев. Это не могло не повлиять на «поведение» подземных и наземных вод. Плюс активная хозяйственная деятельность человека с «подрезкой» склонов в связи с прокладкой дорог, подготовкой площадок. Я насчитал как минимум 4 – 5 рискованных «подрезок» склонов, наверняка, их больше.

Плюс погодные условия – аномальное декабрьское тепло и высокая влажность с насыщением ею грунтов… Все вместе провоцирует оползневые процессы. В минувшие выходные я побывал на проблемном участке автодороги. Думаю, с наступлением зимних холодов ситуация нормализуется, грунт подмерзнет. Но весной подвижки могут возобновиться.

СТК «Горный воздух» сейчас принимает экстренные меры, спасает дорогу. Но необходимо проводить системный мониторинг состояния склонов, геологические изыс­кания. Нужен генеральный план, который учитывал бы сочетаемость разных объектов с учетом сложного ландшафта, особенностей местности. Например, один застройщик возводит гостиницу, другой протягивает коммуникации выше по склону, третий забирается еще выше и там строит свой объект. Насколько эти разнородные объекты сочетаются? Какие риски несут друг другу? Ну и конечно, требуется учитывать и соблюдать природоохранные аспекты, – резюмирует Юрий Генсиоровский.

Владимир СЛАВИН.