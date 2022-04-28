О перспективной селедке, миллиардных инвестициях и не только. В Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы рыбной отрасли в 2021 году и ближайшим перспективам

В ней приняли участие президент областной ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов и руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Иван Радченко, говоря об итогах 2021 года, сообщил, что среднесписочная численность работающих в отрасли на островах достигает 9000 человек.

Среднемесячная зарплата на добывающих предприятиях – 117 тысяч рублей, на перерабатывающих – 97 – 98,5 тысячи рублей. Налоговые поступления от рыбопромышленных предприятий в консолидированный бюджет Сахалинской области превышают 5 млрд рублей.

На модернизацию и обновление флота, строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов, строительство ЛРЗ поступило более 5 млрд рублей частных инвестиций.

Шикотанское сурими

По словам Максима Козлова, несмотря на многочисленные трудности, в отрасли есть важные и заметные достижения. Прежде всего это строительство современных рыбоперерабатывающих заводов на Курильских островах и Сахалине.

Яркий пример: в 2019 году в ходе Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин запустил в работу один из самых крупных заводов на Шикотане. Прежнее производство претерпело ряд существенных изменений, на заводе установлена линия по производству сурими из минтая. В 2022 году такой же современный завод появится и на Итурупе. Активно строятся заводы по переработке рыбы в тук и рыбную муку, это продукция высокого спроса на мировом рынке.

В 2021 году введен в эксплуатацию завод на Южно-Курильском рыбокомбинате с большими инвестиционными вложениями. За минувшую пятилетку общая сумма инвестиционных вложений в развитие производства составила более 60 млрд рублей.

Взгляд на перспективу

В сахалинских квотах в объемах добычи фигурируют очень перспективные объекты. В их числе тихоокеанская сельдь сахалино-хоккайдского стада. Отраслевая наука свидетельствует: объемы этого ресурса заметно возрастают. Сельдевой промысел в прежние времена на юге Сахалина был очень развит, японцы добывали до 1 млн тонн этой рыбы только в заливе Анива. В послевоенном 1946 году советские рыбаки добывали здесь до 400 тысяч тонн сельди. Объект промысла и в современных условиях востребован, под него запланировано строить новые перерабатывающие заводы.

Помимо этого, к перспективным относятся дальневосточная сардина иваси (торговое название сельдь иваси. – Прим. авт.) и скумбрия. На их добычу сориентированы рыбопромышленники всего Дальнего Востока. Рыбопромысловые суда доставляют уловы на береговую переработку на Шикотан, Кунашир и Итуруп.

Отдельное направление – искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей. На Сахалине действует семь десятков ЛРЗ, на которых ежегодно закладывается 1,6 млрд мальков. Между прочим, это рекордный показатель в масштабах России. Направление перспективное и развивающееся.

Свежая рыба к столу

– С 2021 года по поручению губернатора воплощается в жизнь проект по реализации свежей рыбы по доступным ценам, – напомнил Иван Радченко. – Особой благодарности заслуживают рыбодобывающие предприятия, обеспечивающие отгрузку уловов при ведении прибрежного лова. В 2021 году в рамках проекта реализовали 285 тонн свежей рыбы, с начала 2022 года – уже более 160 тонн.

Ассортимент меняется – в начале года к столу сахалинцев поступает навага, позже минтай, треска, камбала, летом – свежевыловленная горбуша по сниженным ценам.

Кроме того, поскольку активно пошла тихоокеанская сельдь, с 26 апреля рыболовецкий колхоз имени Кирова, входящий в холдинг Гидрострой, бесплатно поставляет эту рыбу населению. В первый же день 3 тонны сельди доставили в районы юга острова и в Тымовский район. Рыба раздается нуждающемуся населению бесплатно и адресно, а также поступает в социальные учреждения.

Региональное правительство работает над созданием условий для любительского рыболовства. Действует правило: в сезон можно выловить три хвоста горбуши в сутки на каждого человека. Идет работа по увеличению количества мест для ловли симы.

Сейчас их три, а в ближайшее время Росрыболовство объявит конкурс еще на 5 участков. В 2023 году произойдет еще большее расширение географии мест любительского лова.

Санкции давят, ковид тормозит…

Оба спикера констатируют: беспрецедентное санкционное давление на Россию не могло не отразиться и на рыбной отрасли. Рынок динамично меняется. Например, США перестали принимать российскую продукцию. Был случай, когда транспортное судно доставило рыбную продукцию по ранее заключенным контрактам, сгрузило ее на берег, но пришлось в этот же день загружать ее на борт и транспортировать в обратном направлении.

У Сахалинской области есть страны-партнеры в АТР. Здесь реализация идет, но не обходится без сложностей. Например Китай, который является партнером по многим видам продукции, сейчас очень строго проводит антиковидные меры. При обнаружении даже небольших загрязнений на таре или на продукции следует отказ от приема грузов. Эти строгости задерживают, тормозят производственные процессы.

Другая проблема связана со строительством и ремонтом судов. В АРСО подчеркивают, что практически 90 процентов комплектующих импортного происхождения. На отечественных верфях можно лишь сварить корпуса судов, но ведь нужно еще и высокотехнологичное оборудование – навигационное, гидрологическое… Для поисков отечественных производителей требуется время.

– Очень давно мы не строили свои суда, – говорит Максим Козлов, – отсюда и проблема, которую за один год не решить. Есть и другая трудность, связанная с ежегодным освидетельствованием судов. Для этой процедуры необходимо предоставлять имеющееся запасное оборудование, запчасти… Картина подобна той, что наблюдается сейчас в отечественной авиации. У нас нет комплектующих. Просим продлить сроки свидетельства хотя бы на год, чтобы найти ниши, сделать собственное запасное оборудование. Иначе все суда встанут к причалам.

Иван Радченко на это сообщил, что и на региональном уровне, и в федеральном агентстве по рыболовству обсуждаются вопросы, связанные с экономическим давлением на нашу страну:

– Суда до сих пор ремонтировались за границей, в том числе в портах Республики Корея. Сейчас с этим возникли сложности. На государственном уровне обсуждаются возможности импортозамещения и создания собственных производств.

Николай ПИТЕРСКИЙ.