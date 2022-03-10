О Сахалине с любовью

Активный участник нашего проекта Юрий Мусаленко из областного центра в письме в редакцию рассказал еще об одном авторе – Дмитрии Чантиеве. Он профессиональный музыкант, автор-исполнитель, обладатель бархатного баритона. Родился в Пскове в 1961 году. Песни стал писать с юности. В годы молодости в составе своей группы «Каскад» Дмитрий исполнял композиции собственного сочинения, записал несколько альбомов.

В 1983 году Дмитрий являлся участником вокаль­но-инстру­ментального ансамбля, где му­зы­кан­том-клавишником был ныне известный певец Александр Серов.

– Зная Дмитрия, скажу, что по натуре он романтик и на месте ему не сидится, – сообщает Юрий Мусаленко. – Время от времени он переезжает с места на место, меняет широты нашей необъятной Родины. Вот так однажды в 2013 году Дмитрий Чантиев приехал на Сахалин, где мы и познакомились. Год пробыл в Южно-Сахалинске и два года на севере, в Охе. За это время успел поработать вокалистом ресторанов, поучаствовать в музыкальных конкурсах и фестивалях области. Он написал замечательную песню под названием «Сахалин».

Сегодня она пополнит коллекцию проекта «Воспетые острова».

В настоящее время псковитянин Дмитрий Чантиев работает музыкантом в одном из городов черноморского побережья. Его дискография насчитывает более 30 композиций.

Об Алексее Максимове из Корсакова и его песне «Паровоз из детства» мы уже рассказывали. Он профессиональный музыкант, почти сорок лет работает с юными дарованиями. Играет на баяне, балалайке, гитаре, занимается инструментальным творчеством. В его багаже около двух десятков песен, в том числе композиций о родном острове и северном поселке Мгачи, в котором родился.

Мы не можем обойти вниманием его песню «Ностальгия» на стихи бывшего морского офицера Геннадия Внука из Майкопа. Эта композиция впервые прозвучала в южно-сахалинском Чехов-центре в апреле 2014 года. Ее на концерте «Предчувствие любви» исполнил золотой тенор России Евгений Южин под аккомпанемент пианиста, лауреата международных конкурсов, концертмейстера Константина Ганшина.

Песня понравилась слушателям. Вот лишь несколько строк из «Гостевой книги» певца: «Евгений! Невозможно выразить словами чувства, переполняющие мое сердце, – это и безграничная радость, и восхищение вашим талантом, и благодарность за премьеру песни «Ностальгия». В вашем исполнении она тронула душу и заставила смахнуть слезу не только меня, но и многих островитян, побывавших в зале на ваших концертах. Очень хочется, чтобы ее услышали и земляки, и многие сахалинцы, живущие вдали от родного острова».

Автор слов «Ностальгии» Геннадий Внук пожелал своей песне «семь футов под килем в океане музыки». И в исполнении Евгения Южина она действительно стала хитом. Певец называет Сахалин чудесным краем, который он очень полюбил и куда будет возвращаться снова и снова.

Людмила Степанец.

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