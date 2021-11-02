О себе и своих близких. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября включительно

Данную процедуру южносахалинцы могут пройти тремя способами: самостоятельно заполнить опросный лист на портале Госуслуг, воспользоваться услугами переписчика дома или на переписном участке, а также в помещении МФЦ «Мои документы» по адресу: ул. Сахалинская, 48.

Со списком переписных участков можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Здесь же пользователи найдут инструкцию, как поучаствовать в переписи самостоятельно через портал Госуслуг. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной запи­си на портале.

В областном центре переписчики обходят квартиры. Одеты сотрудники в специальную форму — голубой жилет с логотипом переписи, сине-красный шарф с белой надписью «Всероссийская перепись населения». Переписчик обязан предъявить удостоверение и паспорт, при нем также будет планшетный компьютер с электронными переписными листами.

Специалист проконсультирует, поможет корректно заполнить все пункты опроса. Респондентам предложено ответить на 23 основных и 10 дополнительных вопросов.

В Сахалинстате отмечают: если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик. Повторно проходить перепись не нужно. Переписчику необходимо просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи.

Добавим, что на период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии, позвонив на который можно задать все интересующие вопросы. В другое время позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок через автоответчик.

Виктор ГОРОДОВ.