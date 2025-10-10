О сколько нам открытий чудных… готовят архивисты, оцифровавшие уникальные кинодокументы

Ярким событием для сотрудников Государственного исторического архива области и юнармейцев областной столицы стало завершение IV фестиваля архивных кинодокументов.

— В год 80-го юбилея Великой Победы благодаря архивному фонду нам удалось организовать живые мероприятия, рассказать реальные истории островитян, — сообщил директор исторического архива Владимир Балов. — Телезрители, подписчики соцсетей смогли проследить культурную и историческую связь поколений. Оцифрованные кинокадры рассказали островитянам о судьбах, боевых и трудовых подвигах земляков и тех из них, кто после Победы остался на сахалинской земле, чтобы её преображать.

Компания «Сахалинморнефтегаз – Шельф» на правах партнёра тоже поучаствовала в прекрасном проекте, ведь он неразрывно связан и с историей нефтяной отрасли, и с историей семей, а они оказались в центре проекта.

— У нас работает много потомственных нефтяников, — рассказала и. о. начальника отдела по региональной политике и связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании Каринэ Акопян. — Дети сотрудников учатся в нефтегазовых вузах и будут продолжать традиции отрасли. Участвуя в проекте, мы обрели друзей, узнали новые истории о подвигах русского народа.

Действительно, нефтяники Сахалина могут гордиться тем, что приближали Победу. В годы войны в отрасли трудилось более 3,5 тыс. рабочих, почти половина из них — женщины и дети. В тяжелейших условиях на трёх нефтяных месторождениях они обслуживали 517 скважин. И фронт получил около 3 млн т черного золота очень хорошего качества (а это 12% от общих советских масштабов добычи).

В послевоенное время на остров приехали переселенцы с материка. Они вписали в историю нефтяной отрасли свои трудовые подвиги и даже истории любви своих семей. Об этом тепло и трогательно рассказали оцифрованные документальные ленты.

— Время и память – в вечном споре, — заметила сотрудница архива Мария Кузьменко. — Время отдаляет минувшее, память приближает его. Но память и время сливаются, когда встречается наша архивная семья. А это сообщество людей, по-настоящему влюбленных в хроникальную историю островного края. Они готовы и дальше знакомить земляков с неизвестными страницами его летописи.

Замечательно, что активными участниками проекта, посвящённого поколению победителей, стали ребята из регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На подведении итогов фестиваля учащаяся южно-сахалинской школы № 13, участник отряда дружины школы № 32 Алина Флоринская интересно рассказала о герое Южно-Сахалинской наступательной операции Антоне Буюклы. Ребята очень хотят, чтобы региональному отделению «Юнармии» присвоили его имя.

Людмила Николаева.

P. S.

Фестиваль проводился по инициативе регионального министерства культуры и архивного дела в содружестве с муниципальными учреждениями. Его итог: в области прошло более 30 встреч с демонстрацией документальной кинохроники и тематическими краеведческими лекциями. В телеэфире и социальных сетях на широкую аудиторию транслировалось более 40 киносюжетов о боевом и трудовом пути ветеранов.

В следующем году фестиваль кинодокументов, как предполагают его организаторы, станет ещё масштабнее. Ведь оцифровка уникальных кинолент продолжается.