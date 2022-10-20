О виртуальных автобусах и недовольных пассажирах. Нам письмо

Такое впечатление, что суперсовременные технологии в сфере общественного транспорта Южно-Сахалинска работают в интересах кого угодно, только не пассажиров. Вот картинка с натуры. Как-то раз в начале 10-го утра в Луговом потенциальные пассажиры долгое время дожидались под дождем хоть какого-то «дальнобойного» маршрута до города. Видимо, автобусники решили, что час пик позади и уже можно никуда не спешить.
Автора этих строк выручил редко курсирующий автобус маршрута 119. Этот «ПАЗ» надолго притормаживал у каждого остановочного павильона, водитель неспешно обилечивал пассажиров, ему явно было некуда спешить. Между тем в это время в город едут в основном люди, которым нужно успеть на прием к врачам, на встречу и т. д.
Я воспользовался приложением для смартфона «Яндекс.Карты» и был удивлен. Оказывается, в Новоалександровске, где находятся конечные пункты маршрутов № 10, 71, 62, 21, скопилось большое количество автобусов. Об этом можно было судить по зеленым «капелькам» на дисплее, отражающим местонахождение каждого автобуса. Так вот, при этом сюда направлялись еще машины из города. Хотя разумнее было бы оставить по паре автобусов в каждую сторону.
Другое наблюдение. На дисплее смартфона автобус движется в сторону областного центра на радость промокшим на остановках пассажирам, но в какой-то момент просто исчезает с радаров. Был автобус – и нет его. Может быть, водитель просто отключился от системы мониторинга?
В черте города ранее пришлось наблюдать подобные фокусы, и это также было связано с «дальнобойными» маршрутами. В один из выходных на остановке напротив магазина «Техник» на улице Ленина (возле пересечения с проспектом Победы) во второй половине дня скопилось много пассажиров. «Яндекс.Карты» добросовестно показали, что как минимум два автобуса маршрута № 62, спускавшихся по пр. Победы к ул. Ленина, в какой-то момент «растворились». Можно предположить, что водители просто ушли с линии и отключили свои «транспондеры», как это называется у летчиков.
А дальше произошло нечто еще более удивительное! Судя по движению зеленой «капельки» на дисплее смартфона, один из автобусов повернул-таки на ул. Ленина и взял курс на север, без остановки миновал «Техник» и далее проследовал по маршруту. На самом же деле никакого автобуса здесь в этот момент не было и все происходило лишь в высокоинтеллектуальном «мозгу» смартфона.
Что же тогда это было? Собравшиеся на остановке пассажиры сошлись на версии: водитель автобуса забыл отключить свой «маячок», пересел в какую-то другую машину и поехал куда-то по своим делам…
Бывает и обратная ситуация: смартфон и монитор, установленный на остановке, показывают, что в ближайшее время автобуса нужного маршрута не ожидается. Но вдруг как бы из ниоткуда неожиданно он возникает.
Так какой же смысл в дорогостоящих цифровых нововведениях, если они не отражают реальной картины, не учитывают количества пассажиров на остановках и позволяют нерадивым водителям вводить в заблуждение диспетчеров и горожан?
Сергей ВЛАДИМИРОВ, г. Южно-Сахалинск.