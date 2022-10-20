О виртуальных автобусах и недовольных пассажирах. Нам письмо

Такое впечатление, что суперсовременные технологии в сфере общественного транспорта Южно-Сахалинска работают в интересах кого угодно, только не пассажиров. Вот картинка с натуры. Как-то раз в начале 10-го утра в Луговом потенциальные пассажиры долгое время дожидались под дождем хоть какого-то «дальнобойного» маршрута до города. Видимо, автобусники решили, что час пик позади и уже можно никуда не спешить.

Автора этих строк выручил редко курсирующий автобус маршрута 119. Этот «ПАЗ» надолго притормаживал у каждого остановочного павильона, водитель неспешно обилечивал пассажиров, ему явно было некуда спешить. Между тем в это время в город едут в основном люди, которым нужно успеть на прием к врачам, на встречу и т. д.

Я воспользовался приложением для смартфона «Яндекс.Карты» и был удивлен. Оказывается, в Новоалександровске, где находятся конечные пункты маршрутов № 10, 71, 62, 21, скопилось большое количество автобусов. Об этом можно было судить по зеленым «капелькам» на дисплее, отражающим местонахождение каждого автобуса. Так вот, при этом сюда направлялись еще машины из города. Хотя разум­нее было бы оставить по паре автобусов в каждую сторону.

Другое наблюдение. На дисплее смартфона автобус движется в сторону областного центра на радость промокшим на остановках пассажирам, но в какой-то момент просто исчезает с радаров. Был автобус – и нет его. Может быть, водитель просто отключился от системы мониторинга?

В черте города ранее пришлось наблюдать подобные фокусы, и это также было связано с «дальнобойными» маршрутами. В один из выходных на остановке напротив магазина «Техник» на улице Ленина (возле пересечения с проспектом Победы) во второй половине дня скопилось много пассажиров. «Яндекс.Карты» добросовестно показали, что как минимум два автобуса маршрута № 62, спускавшихся по пр. Победы к ул. Ленина, в какой-то момент «растворились». Можно предположить, что водители просто ушли с линии и отключили свои «транспондеры», как это называется у летчиков.

А дальше произошло нечто еще более удивительное! Судя по движению зеленой «капельки» на дисплее смартфона, один из автобусов повернул-таки на ул. Ленина и взял курс на север, без остановки миновал «Техник» и далее проследовал по маршруту. На самом же деле никакого автобуса здесь в этот момент не было и все происходило лишь в высокоинтеллектуальном «мозгу» смартфона.

Что же тогда это было? Собравшиеся на остановке пассажиры сошлись на версии: водитель автобуса забыл отключить свой «маячок», пересел в какую-то другую машину и поехал куда-то по своим делам…

Бывает и обратная ситуация: смартфон и монитор, установленный на остановке, показывают, что в ближайшее время автобуса нужного маршрута не ожидается. Но вдруг как бы из ниоткуда неожиданно он возникает.

Так какой же смысл в дорогостоящих цифровых нововведениях, если они не отражают реальной картины, не учитывают количества пассажиров на остановках и позволяют нерадивым водителям вводить в заблуждение диспетчеров и горожан?

Сергей ВЛАДИМИРОВ, г. Южно-Сахалинск.