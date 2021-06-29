Оазис в шаговой доступности. Сахалинский ботанический сад превращается в туристическую Мекку

Природоохранное и научное учреждение, которым является Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН в Южно-Сахалинске, похоже, выходит на новый уровень своего развития, становится более открытым для широкого круга посетителей. Сейчас здесь разрабатывают такой универсальный график посещений, чтобы и многочисленные посетители, туристы, просто любители и ценители природы пополнили свои копилки впечатлений, и основная работа по сохранению и приумножению ценной коллекции растений не пострадала.

На днях в саду провели ознакомительную экскурсию с участием туроператоров, а также представителей профильных министерств – туризма и цифрового развития. Общее впечатление можно выразить кратко: да, здесь есть что посмотреть и чему подивиться!

Тенистые аллеи

На сорока гектарах земли, в двух шагах от шумных городских улиц расположился уютный, красивый и ухоженный оазис. В нем энтузиасты-сотрудники и добровольцы-волонтеры бережно ухаживают за зелеными редкостями. Между прочим, как сообщил старший научный сотрудник Виктор Шейко, коллекция сада насчитывает более 1 тысячи видов растений, представителей островной флоры и поступивших из различных ботанических садов России и мира. К слову, сад поддерживает давние научные связи почти с двумя сотнями аналогичных учреждений.

Сегодня посетители обращают внимание на развитие инфраструктуры. Отлично смотрится и выполняет свои функции пешеходная дорожка, окаймленная рядами вертикально стоящих деревянных чурбаков – в дело пошли стволы лиственниц, поваленных во время стихии несколько лет назад. Гармонично смотрится и удобна в использовании кольцевые дощатые дорожки. В процессе создания настоящая экологическая тропа. Симпатично оформлены два небольших пруда. С мостиком через протекающий по территории ручей у администрации связаны ближайшие планы, возле него и еще в нескольких местах, по словам Виктора Шейко, создадут дополнительные к уже имеющимся участки, где будет представлено необыкновенное сахалинское высокотравье.

Любопытное новшество – на территории появилась площадка, так называемая каминная, где есть возможность приготовить пищу на открытом воздухе. Сейчас ею пользуются ребята-волонтеры, приехавшие из разных регионов России, а один так и вовсе из Швейцарии. В дальнейшем же каминную задействуют при организации экологических лагерей. Эту идеи помогли воплотить в жизнь экологи-общественники из известной в стране и за рубежом ассоциации «Большая Байкальская Тропа».

На каждом шагу необычности

Посетители могут с удовольствием провести время, слушая пение птиц в тенистой беседке, увитой лианами и наслаждаясь видом цветущих растений. А могут узнать много нового и интересного о природе островного края в ходе обзорных экскурсий с посещением таких содержательных площадок, как экспозиция «Живая Красная книга». Орех айлантолистный (Зибольда), можжевельник Саржента и еще более десятка краснокнижных редкостей, некоторые из которых в природе на грани исчезновения можно видеть и сфотографировать на память.

В саду хорошо в любое время года. Сейчас в разгаре сезон цветения многих видов. Особенно эффектно смотрятся разнообразные рододендроны, которых здесь произрастает четыре десятка видов, сортов и форм. Например, привлекает внимание расположенные неподалеку от дощатого тротуара японские листопадные рододендроны родом с японских островов Хонсю, Сикоку и северной части Кюсю.

Впечатляют многие деревья, которых в обычном сахалинском лесу вот так запросто не встретишь. Одно из них – диморфант. Сотрудники сада говорят, что этот колючий родственник женьшеня больше нигде в области на увидишь, за исключением одного экземпляра, произрастающего у Дома торговли в областном центре.

К сожалению, не все имеющиеся в коллекции виды есть возможность выставить на всеобщее обозрение. Увы, до сих пор сад не располагает собственной оранжереей, поэтому за кадром остаются разнообразные «тропиканы», в том числе такие древнейшие растения, предшественники динозавров, родоначальники современных хвойных, которые совсем не похожи на елки и сосны, как подофиллум и нагея.

По словам Шейко, остро стоит вопрос с финансированием, развиваться удается лишь благодаря грантам на научную деятельность и собственному энтузиазму сотрудников и волонтеров.

Небольшая оранжерея позволила бы радовать посетителей круглый год и добавила бы красок в общую палитру сада.

Саженец на память

Могут ли посетители, увлеченные комнатным цветоводством или ландшафтным дизайном на своих дачных и приусадебных участках, приобрести для своих коллекций какую-то рассаду?

На этот вопрос ответила сотрудница сада Любовь Рябинина по продаже саженцев:

— Что может сад предложить? Декоративные, цветущие растения и хвойные. Не очень широкий, но интересный ассортимент в горшечном варианте. Многих интересуют: туя, японская айва, вейгела, форзиция. Привлекает внимание необыкновенный самшит шаровидный. Для любителей оформления клумб, альпийских горок сейчас мы пробуем выращивать травянистые растения. Цены доступные, например, туя, в зависимости от товарного вида экземпляра, обойдется в 400-1000 за растение. Все наши саженцы адаптированы к сахалинским условиям, успешно перезимовали. В каждом случай сотрудники ботанического сада готовы дать полную консультацию по выращиванию.

Неизгладимые впечатления

Одна из участниц экскурсии, заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова, поделилась своими впечатлениями:

— Уверена, что в жизни сахалинского ботанического сада начался новый период. Он открывает двери для горожан, жителей области и туристов из других регионов России и из-за рубежа. Нужно решить некоторые технические вопросы, разработать график посещений, различные программы для разных аудиторий посетителей и туроператоров…

Я сама большая любительница растений, получила большое удовольствие от красот, имеющихся в саду. При этом сад способен и должен внести свою лепту в воспитание подрастающих поколений в духе патриотизма и любви к родному краю. Считаю, посещение сада школьниками должно стать обязательным пунктом социальных детских экскурсий. Дети, когда встречают необычное растение в природе, могут просто не знать о его ценности. Необходимо проводить живые уроки биологии под открытым небом, они запоминаются надолго!

Владимир СЛАВИН.