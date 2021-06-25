Объединенная дальневосточная авиакомпания «Аврора» с июля расширит географию полетов

Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства. Выполняться полеты будут по первым 20 субсидируемым маршрутам. При этом цены на авиабилеты останутся доступными для дальневосточников, подчеркнул Мишустин.

На эти цели будет выделено свыше 1,5 млрд рублей. Что позволит более чем ста тысячам людей воспользоваться льготным тарифом.

— Люди смогут купить билет, к примеру, из города Советская гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене — 2 тыс. 300 рублей», — сообщил глава правительства, В течение пяти «Аврора» пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Первый «Сухой Суперджет» должен поступить уже в этом году. Подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

-Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам», — подчеркнул премьер-министра. Маршрут Южно-Сахалинск — Советская гавань позволит создать альтернативный паромной переправе регулярный авиамаршрут.