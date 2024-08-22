Объединяя запад и восток. Впервые на Сахалине даёт концерты Калининградский областной оркестр русских народных инструментов «Корни»

Пресс-конференции под переборы струн шлемовидных гуслей, звуки свирели и окарины в моей газетной практике ещё не случалось. И в том была прелесть и оригинальность события.

Гусляром, флейтистом, иг­рающим ещё и на окарине, а также на баяне, ударных, балалайке-альте и контрабасе, оказался солист Григорий Данилов. Сибиряк с университетским образованием получил за свой труд в дар от профессора Александра Соловьёва редкий инструмент (шлемовидные гусли). Вот уже два года Григорий демонстрирует мастерство в коллективе с 33-летней историей.

Оркестр, который сейчас гастролирует на Сахалине, хорошо известен в европейской части страны и за рубежом как участник масштабных музыкальных фестивалей. Поездка на наш остров осуществилась благодаря федеральной программе-2014 «Мы – Россия», а также по гастрольному плану министерства культуры РФ и Рос­концерта. По сути, она стала подарком как для музыкантов, так и для слушателей.

Прилетев в Южно-Саха­линск, артисты с первых минут ощутили, что островитяне близки им по духу. Нашли сходство в истории обеих территорий, в ХХ веке побывавших под юрисдикцией разных государств. Почувствовали, что жителей двух далёких регионов роднит искренняя любовь к малой родине.

– Программа концерта «Песни нашей Родины» интересная, – сообщил на пресс-конференции директор оркестра Олег Вашурин. – Мы покажем сахалинцам многообразие русской музыкальной культуры, расскажем о городах и реках большой России, о символах, с которыми они неразрывно связаны. Прозвучат знакомые песни, их пели наши родители, поём их и мы. – Надеемся, слушатели тепло встретят выступления солиста оркестра Олега Яковенко, артистки Балтийского казачьего хора Екатерины Постниковой, музыкантов Егора Серебро (баян), Антона Кириллова (ложки), Юлии Лаврушиной (флейта) и других исполнителей.

Органично войдёт в программу поэзия Сергея Есенина, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко, проза Михаила Шолохова и Василия Шукшина. Таким образом мы познакомим слушателей со своим поэтическо-музыкальным проектом-2024, наз­ванным «Поэт в России больше, чем поэт». Мы реализуем его с народным артистом РФ Валерием Бариновым.

Ведущая концерта и составитель режиссёрских программ Ольга Серебрякова добавила: на концерте прозвучит песня «Ну что тебе сказать про Сахалин?» Яна Френкеля и Михаила Танича. Побывавший на острове коллектив теперь будет исполнять её со знанием дела.

Примечательно, что музыканты позаботились и о детской аудитории – привезли для неё специальную программу «Игры с оркестром». Так что детвора из Невельска и областного центра ознакомится с русскими народными инструментами, запомнит их звучание, сыграет и споёт с артистами знакомые мелодии из советских мульт­фильмов.

Гости из Калининграда надеются на теплоту встреч и обмен эмоциями со зрителями. Все концерты бесплатные. Они уже прошли в Аниве и Долинске.

23 августа в 14.00 в Невельске в районном Доме культуры ждут детвору на часовую познавательную программу «Игры с оркестром». А в Холмске в 19.00 того же дня всех желающих приглашают в центральную районную библиотеку им. Ю. И. Николаева.

24 августа в 17.00 в Корсакове «Корни» выступят в культурно-досуговом центре «Океан». А 25 августа в 16.00 в Южно-Сахалинске в городском Доме культуры «Родина» будет программа для детей, там же в 18.00 – концерт для взрослых.

– Любая эмоция, подаренная зрителю, возвращается к артистам, так возникает гармония, – подчеркнула Ольга Серебрякова. – Мы приехали поделиться с вами эмоциями, ощутить эту гармонию, ещё больше объединяющую запад и восток России.

Людмила Николаева.