Объединённая компания Wildberries & Russ  построит на Сахалине логистический центр

Компания РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сахалин» построит логистический центр в Анивском районе Сахалинской области. Площадь будущего комплекса составит более 30 тыс. кв. м. В начале 2026 года компания начнет строительно-монтажные работы. Проект реализуется при поддержке правительства Сахалинской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

— Строительство логистического центра даст новые возможности для Сахалинской области. Прежде всего это связано с улучшением качества жизни людей, которые смогут в более короткий срок получать необходимые товары, — сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. — У компании есть отработанная система поставки товаров. Работает она уже широко. Опыт работы, логистические возможности позволят добиться результатов именно в ускорении постройки логистического центра.

Компания РВБ на ПМЭФ-2025 подписала соглашение о реализации проекта с правительством Сахалинской области, а на ВЭФ-2025 – с КРДВ.

— Наша цель – сделать Сахалин и Курильские острова по-настоящему комфортными территориями для жизни. Новый логистический центр компании РВБ на Сахалине сократит логистику между Дальним Востоком и центральной частью России, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Это позволит жителям получать широкий ассортимент товаров значительно быстрее. Мы рады сотрудничеству и всесторонне поддерживаем инвестора в реализации этого важного логистического проекта.

Логоцентр будет оснащен современными автоматизированными системами, которые обеспечат более быструю сортировку товаров. Реализация проекта будет осуществляться с учетом экологических и социальных критериев для минимизации воздействия на природу и создания безопасных и комфортных условий для будущих сотрудников, сообщила пресс-служба КРДВ.

— Статус резидента ТОР позволит реализовать проект с применением налоговых льгот и административных преференций. Логистический комплекс на Сахалине не только сократит время доставки необходимых товаров для жителей, но и даст возможность местным производителям поставлять собственную продукцию по всей стране, — прокомментировала директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.

СПРАВКА

По данным КРДВ, на ТОР «Сахалин» бизнес реализует 93 проекта, 22 из которых введены в работу. В экономику региона вложено более 45,8 млрд рублей инвестиций из запланированных 230 млрд рублей, создано более 3 тыс. рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: нулевые налоги на землю первые 3-5 лет, на имущество и прибыль первые 5 лет, сниженные ставки по указанным налогам с 6-го по 10-ый годы реализации проекта, а также возможности предоставления земли, инфраструктурной и других видов поддержки.