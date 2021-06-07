Обитателей сахалинского зоопарка посадили на жесткую диету

Нескольких коз и овечек в минувший выходной перекормили посетители. Щедрое угощение хлебобулочныеми изделиями, овощами и фруктами отозвалось недомоганием животных.

За минувшие выходные дни островной зоопарк посетили около 3000 человек. Остается только догадываться, сколько «несанкционированной» еды пронесли и скормили гости обитателям зоопарка, сообщили в пресс-службе зооботанического парка.

– У животных выявлена атония желудка, опасное вздутие живота. Их изолировали в отдельный вольер, назначили диету и длительное медикаментозное лечение, – прокомментировала ситуацию ветеринарный врач зоопарка Антонина Ерёмина.

Суточный рацион животным зоопарка сбалансирован, рассчитывается строго по поголовью, и входит в кормовой набор, который посетители зоопарка могут купить, посещая учреждение. Нельзя кормить животных хлебом, булками и другими принесенными из дома продуктами, напоминают в зоопарке. Несоблюдение рациона вредит здоровью питомцев.