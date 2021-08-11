Обладателями «Карты сахалинца» уже стали почти 18,5 тыс. южносахалинцев

Почти 18,5 тыс. жителей областного центра уже стали обладателями «Карты сахалинца». Заявлений на оформление подано более 27 тыс. С начала августа к проекту присоединился «Сбербанк».

Возможности «Карты сахалинца» стали доступны владельцам карт платежной системы МИР. Привязать карту можно самостоятельно через приложение «Острова.65». Также в отделениях банка сотрудники и волонтёры помогают всем желающим скачать приложение, оформить или привязать имеющуюся карту МИР. Южносахалинцам старше 55 лет в оформлении помогут и специалисты центра социальной поддержки. Держатели карты смогут получать скидки и специальные предложения.

С 1 сентября «Сбербанк» начнет выпускать карты для школьников. Функции будут наполняться поэтапно. С помощью таких карт дети смогут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте, оплачивать питание. Карту можно будет использовать в качестве пропуска в образовательные учреждения.

С помощью социальной карты островитяне старше 70 лет бесплатно пользуются услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещают учреждения культуры и спорта, получают повышенный кешбек и скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 25%).

На «Карту сахалинца» жители областного центра могут получать различные социальные выплаты, пенсию и зарплату. С ее помощью можно оплачивать любые покупки. При этом в «Сбербанке» для льготной категории граждан и участников зарплатных проектов выпуск и обслуживание карты – бесплатные.

Оформить карту, подав заявление, можно также еще в четырех банках — партнерах проекта. Подробная информация о финансовых организациях и о возможностях карты, размещена НА САЙТЕ, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.