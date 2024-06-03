Областная пятилетка: дворы, порты, вода. Работа островного правительства в отчёте главы региона

Руководитель островного региона Валерий Лимаренко 25 мая рассказал Сахалинской областной думе о ремонтах и строительстве автодорог, новых метрах жилья, темпах газификации, инвестициях в экономику, обновлении учреждений культуры и образования, достижениях и проблемах нашей медицины – это вошло в отчёт о работе областного правительства.

Ремонт жилья и благоустройство дворов

В этом году капитально отремонтируют более 700 конструктивных элементов в 340 домах во всех районах Сахалинской области. В приоритетах региона – капитальный ремонт кровель и инженерных сетей.

– Чтобы поддерживать в нормальном состоянии жилой фонд, нужно ежегодно ремонтировать по 400 домов и 1200 элементов их конструкции, – отметил Валерий Лимаренко. – В прошлом году в порядок привели больше 1400 дворов. В этом году текущий ремонт проведут во всех дворах, в следующем – капитальный ремонт там, где есть потребность.

В каждом муниципалитете регион обустраивает парки, скверы, набережные. За прошедшие пять лет область получила больше 150 новых общественных пространств, в планах на 2030 год двукратное увеличение их количества.

В 2023 году в районах области открыты двадцать пять общественных пространств. Десять сахалинских территорий победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

Их запустил минстрой России для субъектов Дальнего Востока. Губернатор отметил, что в 2024 году область благоустроит ещё двадцать одну площадку, которые выбраны жителями Сахалина и Курил на онлайн-голосовании.

«Если в кране плохая вода…»

Модернизация коммунальной инфраструктуры и строительство систем водоснабжения, проведённые в 2023 году, увеличили обеспечение области качественной питьевой водой – обеспеченность 92,3%.

Реконструкция систем водоснабжения сёл Хоэ Александровск-Сахалинского района и Взморье Долинского района завершена в прошлом году. В Углегорске на станции водо­очистки появились дополнительные резервуары для очистки.

– В Охе, Углегорском, Невельском, Холмском, Смирныховском, Ногликском, Томаринском, Тымовском городских округах жители ещё испытывают проблемы с водой, – отметил глава региона. – Наша задача – обеспечить всех жителей области качественной питьевой водой. В этом году планируем завершить реконструкцию системы водоснабжения в сёлах Правда Холмского района и Онор Смирныховского района, реализуемую в рамках федерального проекта «Чистая вода». В Южно-Сахалинске заканчиваем строительство сетей водоснабжения западных жилых районов Владимировки. До конца 2024 года чистой водой будет обеспечено более восьми тысяч человек.

В 2025 году область завершит строительство водозабора «Южный». В Охе к 2027 году реконструирует водозабор и установит станции водоочистки. Капитальный ремонт и реконструкцию систем водоснабжения до 2029 года получат сёла Китовое на Итурупе, Виахту Александровск-Сахалинского района, Красногорск Томаринского района, Шебунино Невельского района, Восход Тымовского района, а также в Корсаковском районе – Первая, Вторая и Третья Падь и Дачное. Система водоочистки будет установлена на водозаборах в Томари, долинском селе Сокол и углегорском Бошняково. Новые водозаборы со станциями очистки воды появятся во Взморье Долинского района и смирныховском Победино.

– Правительство видит все проблемные точки и понимает, в какие сроки будет выполнена та или иная работа. Потому что если в каком-то кране течёт плохая вода – задача считается нерешенной, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Два порта окружат предприятиями

По заявлению главы области, дальнейшее развитие региона связано с глубокой переработкой сырья, среди которого на первом месте углеводороды, и формированием транспортного узла.

– Это будет возможно благодаря созданию двух глубоководных портов – Поронайского и Корсаковского, – сказал Валерий Лимаренко. Вблизи них будут размещены промышленные районы – южный и центральный. Вокруг Поронайского порта планируем создать завод по производству топлива мощностью 4,5 млн тонн в год с дальнейшим увеличением до десяти млн тонн и газохимический комплекс с производством полимеров и минеральных удобрений. Возможна разработка Вахрушевского угольного месторождения с запасами угля свыше 50 млн тонн. Также в планах строительство цементного завода.

По словам губернатора, профилем Корсаковского порта будет переработка рыбной продукции и перевалка контейнеров. Порт уже вошёл в маршрут Северного морского пути и летом обработает первое судно. Севморпуть уменьшит затраты на доставку грузов на Сахалин, сократит время перевозки почти в два раза по сравнению с железной дорогой – морем контейнер идёт 28 дней, по железной дороге – 49 дней. Как отметил губернатор, в Корсаковском районе, кроме портовых мощностей, будет развёрнуто производство водорода.

Александр БОДРОВ.