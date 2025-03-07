Пятница, 7 марта, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Областной бюджет за прошлый год вырос на 9,1 млрд рублей

Сахалинское правительство направило в региональную Думу законопроект об исполнении бюджета за 2024 год. Объем доходов областного бюджета в 2024 году составил 248,4 миллиарда рублей. Расходы составили 275,4 миллиарда рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета стали остатки на счетах областного бюджета. Почти половина средств – 127,1 миллиарда рублей – была направлена на нужды здравоохранения, образования, культуры, социальную поддержку различных категорий граждан. В течение года в бюджет пять раз вносились поправки. Необходимость в них была обусловлена поступлением дополнительных доходов, а также увеличением и перераспределением расходов бюджета.

– В прошлом году мы выполнили все взятые на себя социальные обязательства перед жителями области, оказали поддержку малому и среднему бизнесу, продолжили модернизацию инфраструктуры, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.- Благодаря ответственному подходу к управлению финансами удалось не только сохранить устойчивость экономики, но и создать условия для дальнейшего развития Сахалина и Курил, повышения качества жизни на островах.

Региональный министр финансов Ольга Лопатина отметила, что утверждение отчета об исполнении бюджета позволит оценить результаты работы региональных властей и определить дальнейшие приоритеты развития.

– Принятие законопроекта об исполнении бюджета станет важным шагом в обеспечении прозрачности и эффективности управления финансовыми ресурсами региона, а также подтвердит ответственность исполнительных органов власти перед жителями Сахалина и Курил, – уверена она.

Депутаты Сахалинской областной Думы рассмотрят представленный документ в первом и втором чтениях 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предыдущая статья
Сахалинские «летающие лыжники» взяли «серебро» и «бронзу» на чемпионате России
Следующая статья
Цветы нашей жизни, это – женщины
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ