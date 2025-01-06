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Областной реабилитационный центр прирастет квадратными метрами

В Южно-Сахалинске готовится к вводу в эксплуатацию дополнительный корпус этого учреждения здравоохранения. Строители завершают работу, завозят и расставляют по местам новую мебель и медицинское оборудование.

На объекте побывал председатель регионального правительства Алексей Белик.

– Мы реализовали успешный и социально важный проект. В ближайшее время мы передадим дополнительный корпус медикам. А они в свою очередь начнут прием жителей области, которые нуждаются в современных услугах по реабилитации после тяжелых заболеваний и травм, – сказал Алексей Белик.

Трехэтажное здание общей площадью свыше 4000 квадратных метров предназначено для медицинской реабилитации жителей региона с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, неврологическими болезнями. Здесь же будут получать процедуры и участники специальной военной операции, получившие ранения.

Одновременно курс стационарного лечения могут проходить свыше 60 пациентов, в том числе и те, кто нуждается  в интенсивной терапии.

Сейчас специалисты областного реабилитационного центра ежедневно принимают до 100 человек. Каждый из них получает восстановительное лечение по индивидуальной программе. Современное оборудование, которым располагают островные медики, имеет тонкие настройки и позволяет учитывать особенности здоровья конкретного человека.

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