Областной суд не изменил приговор бывшему сахалинскому чиновнику

Сегодня Сахалинский областной суд в режиме ВКС рассмотрел апелляцию бывшего вице-губернатора Дмитрия Федечкина, обвиняемого в мошеничестве и растрате, и оставил приговор без изменений – ПЯТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Федечкин не был согласен с выдвинутыми обвинениями еще на этапе следствия, не изменил позицию и после приговора. В свою защиту экс-чиновник привел главный аргумент – издательский дом «Губернские ведомости», который он возглавлял, является автономным учреждением, и расходование прибыли от его коммерческой деятельности не нанесло ущерба бюджету области. Это установила бы экономическая экспертиза, но она не проводилась.
Сейчас Дмитрий Федечкин переведен в одиночную камеру СИЗО и не имеет никакой информации об основных событиях российской жизни, сообщил он своему адвокату. Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.
— Я с 15 лет живу на своих деньгах. На все свои хотелки с 15 лет зарабатывал сам. Я очень ценю труд, и могу сказать, что за всю жизнь не прикоснулся ни к одному чужому рублю. К казнокрадам относился с ненавистью и презрением, – сказал на суде в последнем слове бывший вице-губернатор. – В семи с половиной тысяч километров отсюда несовершеннолетний ребенок -мой сын – спрашивает, по какому праву у него отобрали отца. Прошу вас ответить на этот вопрос.