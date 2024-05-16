Областной суд не изменил приговор бывшему сахалинскому чиновнику

Сегодня Сахалинский областной суд в режиме ВКС рассмотрел апелляцию бывшего вице-губернатора Дмитрия Федечкина, обвиняемого в мошеничестве и растрате, и оставил приговор без изменений – ПЯТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

Федечкин не был согласен с выдвинутыми обвинениями еще на этапе следствия, не изменил позицию и после приговора. В свою защиту экс-чиновник привел главный аргумент – издательский дом «Губернские ведомости», который он возглавлял, является автономным учреждением, и расходование прибыли от его коммерческой деятельности не нанесло ущерба бюджету области. Это установила бы экономическая экспертиза, но она не проводилась.

Сейчас Дмитрий Федечкин переведен в одиночную камеру СИЗО и не имеет никакой информации об основных событиях российской жизни, сообщил он своему адвокату. Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.